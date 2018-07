Obvinili Macronovho poradcu, ktorý útočil na proteste v Paríži

Sudca v Paríži obvinil Alexandra Benalla z viacerých trestných činov vrátane násilia, zasahovania do výkonu štátnej služby či neoprávneného nosenia odznakov štátnej moci.

Paríž 23. júla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron nariadil reorganizáciu svojho úradu v súvislosti so škandálom, ktorý vypukol okolo jeho bezpečnostného poradcu. Toho zachytil na video študentský aktivista pri tom, ako počas prvomájového protestu v Paríži útočil na ženu a muža. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters s odvolaním sa nemenovaný zdroj z Elyzejského paláca.



Sudca v Paríži v súvislosti s prípadom obvinil Alexandra Benalla z viacerých trestných činov vrátane násilia, zasahovania do výkonu štátnej služby či neoprávneného nosenia odznakov štátnej moci.



Macron Benallu prepustil v piatok. Elyzejský palác pôvodne Benallu potrestal 15-dňovým pozastavením vykonávania funkcie bez nároku na plat a preradením na iný post. To vyvolalo kritiku na Macronovu adresu.



Šéf Elyzejského paláca sa v nedeľu stretol s niekoľkými členmi svojej vlády, s ktorými diskutoval ohľadne konania svojho bývalého poradcu. Podľa nemenovaného zdroja prezident uviedol, že správanie Alexandra Benallu bolo "neprijateľné" a "šokujúce" a sľúbil, že dôjde k vyvodeniu zodpovednosti. Reuters pripomína, že ide o vôbec prvé údajné vyjadrenie Macrona k prípadu.



Podľa tohto zdroja na reorganizáciu prezidentskej kancelárie dohliadne generálny tajomník Elyzejského paláca Alexis Kohler. Jej cieľom je predísť v budúcnosti podobným incidentom.



K incidentu došlo počas prvomájových protestov na parížskom námestí Place de la Contrescarpe. Videozáznam, na ktorom Alexandre Benalla útočil, zachytil študentský aktivista a v stredu ho zverejnili noviny Le Monde. To viedlo k doposiaľ najhoršej kritike ročného pôsobenia Macrona na poste prezidenta, pričom opozícia obvinila jeho kanceláriu zo zatajovania incidentu.



Poradca má na uvedenom zázname policajnú prilbu, nie však uniformu poriadkovej polície. Na videu vidno, ako chytil za krk jednu účastníčku protestu, ktorú následne ťahal po ulici a zmizol z dosahu kamery. Krátko na to sa však opäť objavil v zábere a zaútočil na ďalšieho demonštranta, tentoraz mladého muža, ktorého sa predtým snažila spacifikovať polícia. Muža poradca udieral do hlavy a keď spadol, stúpil mu na brucho. Príslušníci poriadkovej polície stojaci obďaleč nijako nezasiahli.