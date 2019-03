Obvinili muža, ktorý hodil vajíčko do lídra labouristov

Rozhodnutie Veľkej Británie vystúpiť z Európskej únie zvýšilo napätie v politike. Poslanci sa sťažujú na zvýšený počet útokov a vyhrážok.

Londýn 4. marca (TASR) - Britská polícia obvinila muža, ktorý hodil vajíčko do lídra opozičných labouristov Jeremyho Corbyna počas jeho nedeľňajšej návštevy mešity v Londýne. Informovala o tom v pondelok agentúra AP s odvolaním sa na londýnsku Metropolitnú políciu.



Johnyho Murphyho (31) zadržali na mieste po tom, ako hodil Corbynovi do hlavy vajce a kričal pritom: "Ak pôjdete voliť, dostanete to, za čo ste hlasovali."



Murphy má byť postavený pred súd v utorok.



Rozhodnutie Veľkej Británie vystúpiť z Európskej únie zvýšilo napätie v politike. Poslanci sa sťažujú na zvýšený počet útokov a vyhrážok.



V roku 2016 napríklad útočník postrelil a následne dobodal poslankyňu britského parlamentu Jo Coxovú a kričal pritom krajne pravicové heslá.