Obyvatelia Archangeľska protestovali proti skládke pre odpad z Moskvy

Moskva 7. apríla (TASR) - Na úradmi nepovolenom protestnom zhromaždení proti výstavbe skládky odpadu vyvážaného z Moskvy sa v nedeľu v meste Archangeľsk na severe európskej časti Ruska zišlo vyše 3500 ľudí. Informovala o tom rozhlasová stanica Echo Moskvy.



Masové protesty novým plánom v rámci odpadového hospodárstva vypukli v Rusku začiatkom februára. Súčasťou plánov totiž je, že Moskva by posielala svoj odpad do chudobnejších, často nedotknutých oblastí na severozápade Ruska. Jednou z vybraných lokalít je aj Archangeľská oblasť pri Bielom mori.



Kým vedenie krajiny prezentuje tento zámer ako investičný projekt, ktorý má ekonomicky pozdvihnúť dotknuté regióny, ochrancovia životného prostredia a dokonca aj niektorí úradníci považujú tento nápad za "nemorálny" a apelujú investovať radšej do separovania a recyklovania odpadu.



Demonštranti, ktorí sa v nedeľu zišli v Archangeľsku, žiadali najprv stretnutie s gubernátorom Archangeľskej oblasti Igorom Orlovom a neskôr aj jeho demisiu. Argumentovali, že podľa prieskumov verejnej mienky až 96 percent obyvateľov Archangeľska je proti výstavbe veľkej skládky pri obci Šijes v Archangeľskej oblasti. Orlov však reagoval, že "tieto čísla nie sú smerodajné". Samotní obyvatelia obce Šijes sú presvedčení, že začatie výstavby skládky je v rozpore so zákonom.



Po skončení zhromaždenia časť ľudí zostala pri pamätníku vodcu boľševickej revolúcie Vladimira Lenina a vyhlásili nepretržitý protest proti "moskovskej skládke".



Denník Novaja gazeta v nedeľu na svojom webe informoval, že súd v Archangeľsku v nedeľu uvalil na organizátora mítingu proti výstavbe skládky Jurija Česnokova trest väzenia v trvaní troch dní. Česnokov bol pritom zadržaný na základe konania o nezaplatení pokuty vo výške 800 rubľov (v prepočte asi 10 eur) za porušenie pravidiel cestnej premávky.



V sobotu polícia zaviedla vyšetrovací spis aj na spoluorganizátorku zhromaždenia Jelenu Kalininovú, ktorá na sociálnej sieti Vkontakte zverejnila oznámenie o nedeľnom proteste.



Rusko od 1. januára tohto roku zaviedlo nový systém nakladania s pevným komunálnym odpadom, ktorý umožňuje zmenu princípov a mechanizmov zberu, triedenia, spracovania a recyklácie. Agentúra Interfax poznamenala, že Moskva, Petrohrad a Sevastopol dostali výnimku a reformu zberu a spracovania tuhého komunálneho odpadu zavedú do praxe až 1. januára 2022.



Prvé veľké protesty súvisiace s odpadovým hospodárstvom sa v Rusku konali vlani koncom marca, keď muselo byť hospitalizovaných 50 detí z oblasti mesta Volokolamsk, ležiacom severozápadne od Moskvy, pretože sa priotrávili plynom z neďalekej skládky. Tisíce ľudí potom demonštrovali a požadovali uzavretie a rekultiváciu skládok v okolí Moskvy.



Ruské ministerstvo ochrany životného prostredia svojho času pripustilo, že "väčšina týchto skládok vznikla pred 50 rokmi, bez akejkoľvek technológie na čistenie toxických plynov a odpadových vôd".