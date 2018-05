Obyvatelia Burundi odsúhlasili v referende predĺženie vlády prezidenta

V spornom referende, ktoré sa konalo 17. mája, podporilo príslušnú novelizáciu ústavy viac ako 73 percent voličov.

Nairobi 21. mája (TASR) - Drvivá väčšina voličov v stredoafrickom štáte Burundi odsúhlasila v referende zmeny ústavy, ktoré dlhoročnému prezidentovi Pierrovi Nkurunzizovi umožnia zotrvať pri moci až do roku 2034. S odvolaním sa na volebnú komisiu v Burundi o tom v pondelok informovala agentúra AP.



Prezident viedol tvrdú kampaň za ústavné zmeny, na základe ktorých sa má prezidentský mandát predĺžiť z piatich na sedem rokov. Nkurunziza tak môže v rámci schválenia týchto zmien voličmi zotrvať v úrade ešte dve funkčné obdobia aj po roku 2020, keď mu vyprší súčasný mandát.



V sobotu líder burundskej opozičnej koalície povedal, že výsledok plebiscitu neuzná, keďže hlasovanie bolo podľa neho nedemokratické.



Volebná komisia podľa agentúry Reuters uviedla, že svoj hlas odovzdalo 96 percent z celkovo 4,7 miliónov registrovaných voličov.



Pozorovatelia sa obávali, že plebiscit by mohol prehĺbiť politickú krízu, ktorá v Burundi trvá od roku 2015, keď sa prezident napriek silnému odporu časti obyvateľstva rozhodol uchádzať o tretí prezidentský mandát. Pri násilnostiach odvtedy zahynulo už približne 1200 ľudí a ďalšie státisíce utiekli do susedných krajín.