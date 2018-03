Obyvatelia Carcassonne a Trebes sú proti pochovaniu tela páchateľa

Bývalý viceprimátor mesta Carcassonne Jean-Claude Pérez sa v nedeľu vyslovil za prevoz páchateľovho tela a jeho pochovanie v Maroku, odkiaľ má predkov.

Paríž/Rabat 28. marca (TASR) - Petíciu proti pochovaniu páchateľa piatkového útoku na juhu Francúzska podpísalo v utorok viac ako 7000 ľudí. Informoval o tom na svojom webe denník Le Parisien.



Petícia s názvom "Nie radikálnemu islamizmu" sa obracia na obyvateľov miest Carcassonne a Trebes, kde sa útoky džihádistu Radouana Lakdima odohrali, pričom na nich apeluje, aby zabránili pochovaniu páchateľa vo svojich mestách.



Bývalý viceprimátor mesta Carcassonne Jean-Claude Pérez sa v nedeľu vyslovil za prevoz páchateľovho tela a jeho pochovanie v Maroku, odkiaľ má predkov. Pérez uviedol, že takto by sa jeho hrob vo Francúzsku nestal pútnym miestom islamistov.



Polemika ako v prípade Radouana Lakdima sa vo Francúzsku objavuje po každom islamistickom útoku. Prvýkrát sa to stalo v roku 2012 po atentátoch v oblasti Toulouse, kde sa starosta mesta Pierre Cohen postavil proti pochovaniu ich páchateľa Mohammeda Meraha, avšak vláda mu to nariadila. Samotné Alžírsko, odkiaľ pochádza Merahova rodina, odmietlo prijať Merahove telesné pozostatky.



Od roku 2015 boli vo Francúzsku pochovaní viacerí páchatelia teroristických útokov. V meste Gennevilliers v departemente Hauts-de-Seine je pochovaný Chérif Kouachi, spolupáchateľ útoku na redakciu satirického týždenníka Charlie Hebdo. Jeho brata Saida Kouachiho pochovali v Remeši v departemente Marne. Amedy Coulibaly, ktorý spáchal útok na hypermarket s kóšer tovarom, má hrob v meste Thiais v departemente Val-de-Marne, podobne ako aj Omar Ismail Mostefai - člen komanda, ktoré útočilo v parížskom klube Bataclan. Samyho Amimoura, ktorý tiež útočil v Bataclane, pochovali na cintoríne na parížskom predmestí La Courneuve v departemente Seine-Saint-Denis. Ďalší člen tohto komanda, Foued Mohamed-Aggad, je pochovaný vo Wissembourgu v departemente Bas-Rhin.