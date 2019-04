Obyvatelia Chicaga si zvolili prvú černošskú starostku

Bývalá federálna prokurátorka a právnička Lori Lightfootová, ktorá sa dosiaľ politike profesionálne nevenovala, zvíťazila s veľkým, takmer 50-percentným náskokom.

Chicago 3. apríla (TASR) - Obyvatelia amerického veľkomesta Chicago si v utorok zvolili prvú černošskú starostku. Víťazka volieb, 56-ročná Lori Lightfootová, sa zároveň otvorene hlási k svojej homosexuálnej orientácii, informovala v stredu agentúra AFP.



Chicago, kde žije 2,7 milióna obyvateľov, sa tak stane najväčším americkým mestom, ktoré povedie žena afroamerického pôvodu. V druhom kole chicagských komunálnych volieb sa stretli dve černošské kandidátky.



Bývalá federálna prokurátorka a právnička Lori Lightfootová, ktorá sa dosiaľ politike profesionálne nevenovala, zvíťazila s veľkým, takmer 50-percentným náskokom.



Podľa zrátaní takmer všetkých odovzdaných hlasov porazila svoju súperku, dlhoročnú lokálnu političku Toni Preckwinkleovú (72). Za Lighfootovú hlasovalo skoro 74 percent voličov, zatiaľ čo jej súperku podporilo 26 percent obyvateľov Chicaga. Na hlasovaní sa zúčastnilo približne 31 percent voličov.



"Museli sme sa postaviť silným záujmom. Vy (voliči) ste dnes nielenže písali dejiny, ale podnietili aj hnutie za zmenu," vyhlásila Lightfootová v utorok večer v prejave, v ktorom deklarovala víťazstvo. Vedľa nej pritom stáli jej manželka a dcéra.



Obyvatelia Chicaga si od roku 1837 zvolili za starostu len jediného Afroameričana a jednu ženu. Víťazstvo Lightfootovej je podľa analytikov veľký prelom v tomto americkom veľkomeste, tradičnej bašte demokratov, ktorej smerovanie dlhé roky určovali zákulisné dohody a vyhranené stranícke záujmy.



"Celé mesto odmietlo chicagsky politický establišment," uviedol profesor politológie Evan McKenzie z univerzity štátu Illinois.



Nová starostka podľa agentúry AFP bude musieť po nástupe do funkcie riešiť viaceré komplikované otázky, ako sú hlboké sociálne rozdiely, rozšírené bezdomovectvo a vysokú úroveň zločinnosti a násilia s použitím strelných zbraní. Bude tiež musieť zreformovať miestny magistrát a policajný zbor.



Lightfootová chce počas výkonu svojej funkcie zmeniť prerozdeľovanie financií v meste tak, aby sa výhody rozvojových programov týkali aj štvrtí na juhu a západe mesta, kde žijú zväčša sociálne slabé vrstvy obyvateľstva.



Lightfootová nahradí demokrata Rahma Emanuela, niekdajšieho šéfa kancelárie prezidenta USA Baracka Obamu, ktorý bol starostom Chicaga dve funkčné obdobia. Emanuel sa o tretí mandát už neuchádzal, pretože jeho povesti poškodila aféra okolo zabitia černošského tínedžera Laquana McDonalda, ktorého v roku 2014 zastrelil miestny policajt. Ten do mladíka ozbrojeného nožom strieľal ešte aj vtedy, keď ležal na zemi. Policajta neskôr odsúdili za vraždu na takmer sedem rokov väzenia.



Chicago sa vyznačuje vysokou kriminalitou. V roku 2018 tam bolo spáchaných viac ako 500 vrážd, čím toto mesto predbehlo aj oveľa ľudnatejšie metropoly ako New York či Los Angeles.