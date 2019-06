Obyvatelia Istanbulu rozhodujú o starostovi v opakovaných voľbách

Hlasy môže túto nedeľu odovzdať 10,5 milióna oprávnených voličov.

Istanbul 23. júna (TASR) - Približne sedem týždňov po anulovaní výsledkov volieb starostu tureckého veľkomesta Istanbul hlasujú obyvatelia v nedeľu znova. Opakované voľby majú štyroch kandidátov, hlavný súboj však vedú uchádzač opozičnej stredoľavej Republikánskej ľudovej strany (CHP) Ekrem Imamoglu (49) a bývalý premiér Binali Yildirim (63) z vládnucej islamsko-konzervatívnej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP).



Imamoglu zvíťazil vo voľbách starostu 31. marca s tesným náskokom 13.729 hlasov. Najvyššia volebná rada (YSK) však začiatkom mája výsledky zrušila a nariadila nové voľby v súlade s požiadavkou vládnucej AKP a jej tvrdeniami o nezrovnalostiach.



Nedeľňajšie voľby v najväčšom tureckom meste sú pozorne sledované doma, no tiež v zahraničí. Podľa mnohých ide o skúšku pre stav demokracie v krajine i prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, píše agentúra DPA.



Erdoganova AKP získala väčšinu v celoštátnych komunálnych voľbách pred troma mesiacmi, no utrpela nepríjemné porážky vo voľbách starostov v hlavnom meste Ankara i v Istanbule. Obe mestá viedli jej politici 25 rokov.



Post istanbulského starostu označila DPA za najdôležitejšiu takúto funkciu v Turecku. Istanbul, v ktorom žije okolo 16 miliónov ľudí, teda takmer 20 percent tureckej populácie, je totiž ekonomickou a kultúrnou metropolou krajiny. Podľa expertov vytvára tretinu hrubého domáceho produktu a okolo 40 percent všetkých daňových príjmov Turecka. Mesto má rozpočet vyčísľovaný v miliardách a je tiež miestom lukratívnych mnohomiliónových infraštruktúrnych projektov.



Istanbulské voľby sú aj osobnou záležitosťou pre Erdogana, ktorý sa narodil v tamojšej štvrti Kasimpaša. Práve v tomto meste začal svoju politickú kariéru, keď ho v roku 1994 zvolili za starostu.



Úspech Imamogla, nedávno ešte málo známeho opozičného politika, je pre oponentov Erdogana známkou možnosti politickej zmeny. Niektorí dokonca už v Imamoglovi vidia budúceho prezidenta, približuje DPA.



Hlasy môže túto nedeľu odovzdať 10,5 milióna oprávnených voličov. Na voľbách 31. marca sa zúčastnilo približne 8,8 milióna z nich, čo bolo takmer 84 percent. Tentoraz analytici očakávajú rekordnú účasť.



Naznačujú to aj správy o tom, že desaťtisíce ľudí sa vrátili z dovoleniek domov len preto, aby mohli voliť. Volebná účasť v Turecku je síce vždy vysoká, ale opakované voľby starostu pripadli už na letné prázdniny, keď mnohí cestujú z mesta k príbuzným na vidiek alebo do plážových letovísk.



Šéf leteckej spoločnosti Turkish Airlines, Bilal Ekši, v sobotu informoval, že vzhľadom na zvýšený záujem ponúkli cestujúcim 24 dodatočných letov.



Volebné miestnosti sú otvorené od 8.00 h do 17.00 h miestneho času (7.00 h až 16.00 h SELČ). Predbežné výsledky sa očakávajú neskôr v priebehu dňa.