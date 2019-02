Obyvatelia Okinavy odmietli presun americkej vojenskej základne

Z výsledkov nedeľňajšieho referenda vyplynulo, že až 72 percent obyvateľov prefektúry odmieta vládny plán na presunutie americkej leteckej základne Futenma do zálivu Henoko.

Tokio 25. februára (TASR) - Obyvatelia japonskej prefektúry Okinava v nedeľu v referende odmietli plán na presunutie americkej vojenskej základne do zálivu Henoko. Výsledok plebiscitu zvýšil tlak na vládu v Tokiu, ktorá už dávnejšie avizovala, že na výstavbe novej základne bude trvať. Informovala o tom agentúra AP.



Hoci referendum nie je pre vládu záväzné, potvrdzuje dlhodobý odpor obyvateľov Okinavy proti tomuto rozhodnutiu. Ako v danom kontexte uviedol guvernér prefektúry Denny Tamaki, výsledok referenda je "veľmi dôležitý" a mal by byť rešpektovaný. Japonský premiér Šinzó Abe však už medzitým avizoval, že hoci vláda akceptuje pocity obyvateľov Okinavy, svoj plán na vybudovanie základne Henoko meniť nebude.



Do zálivu Henoko by mala byť presunutá už existujúca základňa Futenma. Tá sa nachádza v husto osídlenej časti Okinavy a už dlhodobo je kritizovaná v súvislosti s hlukom a bezpečnostnými hrozbami pre miestnych obyvateľov.



Požiadavky na jej presun sa začali objavovať v roku 1995 po tom, ako americkí vojaci z tejto základne znásilnili 12-ročné miestne dievča. Mnohí obyvatelia Okinavy preto požadujú, aby bola základňa Futenma zavretá a chcú aby bola presunutá mimo ich prefektúry do inej časti Japonska.



Hoci Okinava predstavuje menej než jedno percento územia Japonska, nachádza sa v nej viac ako polovica všetkých príslušníkov amerických ozbrojených síl umiestnených v krajine.