Obyvateľov Filipín trápilo po zemetraseniach ešte takmer 200 dotrasov

Filipínsky inštitút vulkanológie a seizmológie (Phivolcs) zaznamenalo od soboty vyše 180 dotrasov, mali magnitúdu od 2,2 do 5,3.

Manila 28. júla (TASR) - Tisíce obyvateľov mesta Itbayat v najsevernejšej provincii Filipín zostali radšej v noci na nedeľu pod holým nebom, pretože ich oblasť zasiahlo po sérii silných zemetrasení, ktoré si vyžiadali osem ľudských životov, ešte takmer 200 dotrasov. Informovali o tom predstavitelia tamojších úradov.



Po sobotňajších dotrasoch hlásili v meste Itbayat v provincii Batanes najmenej jedného nezvestného.



Dotrasy spôsobili zranenia 63 ľuďom a poškodili domy a ďalšie stavby. Budovy boli zväčša postavené z kameňa a cementu, ako ochrana pred silnými tajfúnmi, ktoré sa cez provinciu preháňajú.



"Prší tu a okolo 2000 obyvateľov trávilo noc na námestí," uviedol starosta mesta Raul De Sagon pre rozhlasovú stanicu DZBB so sídlom vo filipínskej metropole Manila.



"Ísť do domov naháňa strach, pretože dotrasy sú ešte časté. Niektoré sú mierne a po nich nasledujú silné," vysvetlil.



Prvé zemetrasenie s magnitúdou 5,4 zasiahlo Itbayat v sobotu pred svitaním a zobudilo obyvateľov zo spánku. Po ňom nasledovalo druhé s magnitúdou 5,9 a tretie s magnitúdou 5,8.



"Národná vláda nariadila všetkým dotknutým ministerstvám zmobilizovať a poskytnúť okamžitú pomoc ľuďom, ktorých situácia postihla," uviedol hovorca prezidenta Salvador Panelo, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.



"Prezident (Rodrigo Duterte) podľa očakávania dnes navštívi obyvateľov provincie Batanes, posúdi rozsah škôd a iniciuje obnovu jednej z najskvostnejších lokalít v našej krajine," dodal hovorca.