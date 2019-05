Öcalanovi po 8 rokoch povolili stretnutie s právnikmi

Abdullaha Öcalana, vodcu zakázanej Strany kurdských pracujúcich (PKK), v roku 1999 odsúdili na trest smrti na základe obvinenia z vlastizrady.

Istanbul 6. mája (TASR) - Väznený vodca kurdských povstalcov Abdullah Öcalan sa 2. mája prvýkrát od roku 2011 stretol so svojimi právnikmi. Pre agentúru AFP to v pondelok potvrdil jeden z nich.



"Je to prvé stretnutie s právnikmi od roku 2011. Trvalo približne hodinu," povedal Öcalanov právnik Rezan Sarica na tlačovej konferencii v Istanbule. Dodal, že nie je isté, či sa odteraz budú stretnutia s právnikmi konať pravidelne.



Abdullaha Öcalana, vodcu zakázanej Strany kurdských pracujúcich (PKK), v roku 1999 odsúdili na trest smrti na základe obvinenia z vlastizrady. Trest v roku 2002 v dôsledku medzinárodného tlaku znížili na doživotie. Öcalan si ho odpykáva na ostrove Imrali neďaleko Istanbulu.



Na jeho podporu držia protestnú hladovku stovky kurdských väzňov. Niekoľko ľudí, ktorí takto demonštrovali proti podmienkam väzenia, už zomrelo.



"Rešpektujeme odpor našich priateľov vo väzniciach i mimo nich, ale nechceme, aby zachádzali až tak ďaleko, že bude ohrozený ich zdravie alebo život," vyhlásila právnička Nevroz Uysalová, ktorá tiež zastupuje Öcalana.



Hladovku začala ešte vlani v novembri zadržiavaná poslankyňa prokurdskej Ľudovodemokratickej strany (HDP) Leyla Güvenová. Tú medzičasom prepustili z väzenia a v proteste pokračuje doma. Medzi hladovkármi sú aj ďalší dvaja, dnes už bývalí prokurdskí poslanci.



Turecko a jeho západní spojenci Stranu kurdských pracujúcich označujú za teroristickú organizáciu.