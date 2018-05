Jedna z mešít v Bruseli reprezentuje salafistickú líniu

Švédom pomôže na MS v Dánsku ďalšia zámorská posila. Po vyradení Pittsburghu Penguins v 2. kole play off NHL sa k národnému tímu pripojí útočník Patric Hörnqvist. Skúsený krídelník by mal pricestovať do dejiska šampionátu budúci týždeň.