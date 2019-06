Ochranári vítajú vypustenie veľrýb z väzenia

Väzenie veľrýb v Prímorskom kraji, kde miestni podnikavci lovili a držali veľryby v malých nádržiach s cieľom predať ich neskôr do zábavných parkov v Číne, vyvolalo pozornosť aj vo svete.

Moskva 20. júna (TASR) - Organizácia na ochranu prírody z ostrova Sachalin na ruskom Ďalekom východe označila vo štvrtok začiatok vypúšťania kosatiek a bieluh z "väzenia veľrýb" za veľký pokrok. Upozornila však, že zvolená automobilová preprava zvierat nie je najlepším riešením. Informovala o tom agentúra Interfax.



"Môžeme si gratulovať. Dosiahli sme, čo sme chceli (...). Je to veľký krok vpred," uviedol šéf organizácie Dmitrij Lisicyn.



Upozornil však, že nie je žiaduce, aby kosatky vypúšťali na slobodu po dvoch. Lepšie by bolo, keby k tomu dochádzalo vo väčších skupinách.



Uviedol, že práve tento prístup odporučili Jean-Michel Cousteau, ktorý je synom slávneho oceánografa a vynálezcu Jacqua Cousteaua, ako aj ruská mimovládna Rada pre morské cicavce.



Lisicyn vysvetlil, že kosatky nežijú v pároch a lovia tiež v skupinách. Dodal, že za osem mesiacov v zajatí sa medzi veľrybami vytvorili sociálne väzby. "Keby ich vypustili naraz, boli by schopné rozdeliť sa do skupín, v ktorých môžu koexistovať," spresnil Lisicyn.



Poukázal aj na to, že preprava veľrýb autami nie je najvhodnejšia a navrhol uprednostniť prepravu po mori. Vysvetlil, že na loď je možné umiestniť väčšie kontajnery, a ak je loď dosť veľká a stabilná, veľryby nepocítia ani žiadne otrasy.



"Väzenie veľrýb" v Prímorskom kraji, kde miestni podnikavci lovili a držali veľryby v malých nádržiach s cieľom predať ich neskôr do zábavných parkov v Číne, vyvolalo pozornosť aktivistov a ochranárov nielen v Rusku, ale aj vo svete.



Tomuto problému sa dnes venoval aj ruský prezident Vladimir Putin, ktorý v tejto súvislosti uviedol, že ruská vláda zmení legislatívu a zakáže odchyt veľrýb na podobné účely.



Ako informovala agentúra AP, práve v čase jeho výročnej telekonferencie, počas ktorej odpovedal na otázky zaslané občanmi, vypustili z "väzenia" na Ďalekom východe dve zajaté kosatky a šesť bieluh.