Od atentátu na senátora Roberta Francisa Kennedyho uplynie 50 rokov

Na archívnej snímke z 19. novembra 2013 je hrob senátora Roberta F. Kennedyho na cintoríne hrdinov v Arlingtone pri Washingtone. Od atentátu na senátora Roberta Francisa Kennedyho uplynie v utorok 50 rokov. Nasledujúci deň, 6. júna 1968, politik známy ako R.F.K. svojim zraneniam podľahol. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 25. novembra 1963 trojročný John F. Kennedy mladší salutuje pred truhlou svojho zavraždeného otca Johna F. Kennedyho. Vdova Jacqueline Kennedyová (uprostred) a dcéra Caroline Kennedyová stoja s bratmi jej zavraždeného manžela, Edwardom Kennedym (vľavo) a Robertom Kennedym. Dňa 22. novembra 2013 uplynie od atentátu na prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho 50 rokov. Stalo sa to 22. novembra 1963 počas jeho cesty po Texase, ktorú absolvoval v súvislosti s blížiacimi sa prezidentskými voľbami. Foto: TASR/AP

Washington/Bratislava 6. júna (TASR) - Od atentátu na senátora Roberta Francisa Kennedyho uplynie v utorok 50 rokov. Nasledujúci deň, 6. júna 1968, politik známy ako R.F.K. svojim zraneniam podľahol.Po vražde 35. prezidenta USA Johna Fitzgeralda Kennedyho v roku 1963, mnohí Američania verili, že jeho miesto v Bielom dome zaujme mladší brat, populárny senátor Robert Francis Kennedy (R.F.K.). Túto vieru však zmarila séria výstrelov, ktoré ukončili život tohto nádejného prezidentského kandidáta tesne po tom, ako v americkom štáte Kalifornia zvíťazil v prezidentských primárkach Demokratickej strany.Bobby, ako senátora familiárne nazývali, sa pridŕžal zásad a politiky svojho brata a najmä pre mladých predstavoval vieru v lepšiu budúcnosť a ukončenie vojny vo Vietname. Po primárkach v júni 1968 sa dozvedel, že bude kandidovať na prezidenta a postaví sa proti republikánovi Richardovi Nixonovi. Volebné víťazstvo sledoval v losangeleskom hoteli Ambassador spolu s vtedy tehotnou manželkou Ethel, ktorá čakala už ich jedenáste dieťa.Po prejave, s ktorým neskoro v noci vystúpil pred televíznymi štábmi, chcel vyjsť cez hotelovú halu, ale bolo tam priveľa ľudí. Padol návrh prepašovať senátora z hotela cez kuchyňu. Keď mal prekĺznuť úzkou spojovacou chodbou k zadnému východu, z polotmy sa náhle vynorila postava. Stál pred ním mladý palestínsky prisťahovalec Sirhán Bišar Sirhán a z bezprostrednej blízkosti mu vpálil do hlavy štyri guľky. Bolo štvrť na jednu ráno 5. júna 1968.Zranenia boli smrteľné, senátor im podľahol na druhý deň v losangeleskej nemocnici. Pochovali ho 8. júna 1968 na cintoríne hrdinov v Arlingtone pri Washingtone neďaleko jeho brata Johna Fitzgeralda Kennedyho.Atentátnika, ktorý sa k vražde priznal, odsúdili na doživotie. Senátora, ako povedal, zabil pre jeho podporu Izraela.Robert Francis Kennedy sa narodil 20. novembra 1925 v Brooklyne v americkom štáte Massachusetts. Prezident USA John F. Kennedy ho vymenoval do svojej vlády za ministra spravodlivosti. V roku 1964, rok po smrti svojho brata, bol Robert F. Kennedy zvolený do Senátu za štát New York a o štyri roky neskôr kandidoval na post hlavy štátu.