Od decembra zomrelo v Indonézii od hladu a na choroby takmer 200 ľudí

Jakarta 14. augusta (TASR) - Od vlaňajšieho decembra zomrelo od hladu a na choroby najmenej 182 ľudí, ktorí ušli zo svojich domovov v dôsledku separatistického konfliktu v indonézskej provincii Papua. Informovala o tom v stredu agentúra DPA s odvolaním sa na miestnych humanitárnych pracovníkov.



Indonézske orgány poslali vlani v decembri do odľahlého okresu Nduga ďalších vojakov a policajtov po tom, ako tam separatistickí povstalci zabili 19 stavebných robotníkov a jedného vojaka. Útok bol jeden z najhorších v nepokojnej provincii Západná Papua za posledné roky.



Podľa humanitárneho tímu, ktorý zostavila vláda v Nduge, muselo v dôsledku protipovstaleckej operácie pred násilím utiecť do džungle a susedných oblastí vyše 20.000 tamojších obyvateľov.



Jeden z akvistov Theo Hasegen uviedol, že papuánski vysídlenci zomreli, pretože boli príliš dlho v džungli. "Boli tam chorí a hladní, bez lekárskej pomoci," povedal na tlačovej konferencii v Jakarte, ktorú usporiadala medzinárodná organizácia Amnesty International.



Indonézska armáda odmieta, že by sa tisíce ľudí stále nachádzali mimo svojich domovov a tvrdí, že po ubezpečení príslušných úradov sa domov vrátila väčšina obyvateľov.



Región Papua na východe krajiny je považovaný za baštu separatistov, ktorí sa vzpierajú indonézskej vláde už takmer 50 rokov.



Indonézska vláda vedie v snahe spacifikovať nepokojnú provinciu už niekoľko desaťročí politiku osídľovania Papuy osadníkmi z Jávy a iných častí Indonézie, a zároveň intenzívne investuje do rozvoja miestnej infraštruktúry.