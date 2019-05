Od januára zaznamenali v USA takmer 1000 prípadov osýpok

Podľa najnovšej štatistiky bolo v tomto roku zaznamenaných už 971 prípadov, čo je viac než za celý rok 1994. Vyšší počet sa vyskytol naposledy v roku 1992, a to 2237.

New York 31. mája (TASR) - Epidémia osýpok v Spojených štátoch pokračuje, pričom počet zaznamenaných prípadov nakazenia je najvyšší za posledných 27 rokov. Uviedla vo štvrtok tlačová agentúra AP s odvolaním sa na vyjadrenia amerických predstaviteľov zdravotníctva a údaje z tamojších centier pre kontrolu a prevenciu chorôb.



Miera zaočkovania proti osýpkam zostáva v Spojených štátoch vo všeobecnosti vysoká, ohniská nákazy sa však objavujú v komunitách, kde rodičia odmietajú očkovanie detí, uviedli citovaní predstavitelia. Stále nie je podľa nich jasné, kedy začne terajšia vlna ochorení ustupovať.



Veľká väčšina tohtoročných prípadov bola hlásená z mesta New York, celkovo sa však ochorenie vyskytlo v najmenej 26 amerických štátoch.



Osýpky patria k najnákazlivejším ochoreniam a rýchlo sa šíria vzduchom najmä medzi neočkovanými ľuďmi - stačí kýchnutie či zakašľanie. Spôsobujú časté komplikácie - zápaly priedušiek, pľúc i centrálneho nervového systému, ktoré môžu byť aj smrteľné. Najúčinnejším preventívnym opatrením proti nim je očkovanie.