Od júna spojí priama letecká linka Budapešť so Šanghajom

Budapešť 22. februára (TASR) - Čínska letecká spoločnosť Shanghai Airlines otvorí 7. júna nové letecké spojenie medzi Šanghajom a Budapešťou, uviedla v piatok agentúra MTI s odvolaním sa na informáciu spoločnosti Budapest Airport (BA).



Po spoji Budapešť-Peking, ktorý po troch rokoch prestávky obnovili 1. mája 2015, to už bude druhé priame letecké spojenie Maďarska s Áziou. Kým do čínskej metropoly lietajú spoje štyrikrát týždenne, do Šanghaja to bude trikrát týždenne - v stredu, v piatok a v nedeľu.



Shanghai Airlines nasadí na tento let stroj Boeing 787-9 s kapacitou 285 pasažierov a desať ton tovaru.



Obchodný riaditeľ BA Kam Jandu v tejto súvislosti informoval, že podľa prieskumov trhu chce ročne cestovať medzi Budapešťou a Šanghajom najmenej 80.000 ľudí.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach