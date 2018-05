Od roku 2018 sa bude 16. mája sláviť Medzinárodný deň svetla

UNESCO zdôraznilo, že svetlo je mimoriadne dôležité pre život a činnosť človeka.

Paríž 16. mája (TASR) - Zásadne dôležitú úlohu, ktorú zohráva svetlo v existencii ľudí na svete, oslávime prvým Medzinárodným dňom svetla. Uviedla to generálna riaditeľka Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) Audrey Azoulayová v príhovore k Medzinárodnému dňu svetla. Pripadá na 16. mája, vyhlásila ho Exekutívna rada UNESCO na svojom 200. zasadnutí a Generálna konferencia UNESCO ratifikovala toto rozhodnutie v dokumente 39 C/40.



UNESCO zdôraznilo, že svetlo je mimoriadne dôležité pre život a činnosť človeka. Na najzákladnejšej úrovni prostredníctvom fotosyntézy je svetlo zdrojom vzniku samotného života. Svetlo sa využíva v medicíne, komunikáciách, v priemysle - vrátane zábavného - i v ďalších oblastiach života.



Medzinárodný deň svetla sa od tohto roku bude sláviť každoročne vždy 16. mája, na výročie prvého úspešného použitia lasera v roku 1960, uskutočneného americkým fyzikom a inžinierom Theodorom Haroldom Maimanom (1927-2007). Práve on sa považuje za vynálezcu prvého funkčného laseru.



Ako ďalej informovalo UNESCO, Medzinárodný deň svetla bol iniciovaný po úspešnom Medzinárodnom roku svetla a svetelných technológií, v rámci ktorého odborníci predstavovali verejnosti vedecké odbory a technológie súvisiace so svetlom.



Počas Medzinárodného roka svetla bolo pripravených takmer 13.200 aktivít v 147 krajinách. Valné zhromaždenie OSN na svojom 68. zasadnutí 20. decembra 2013 vyhlásilo rok 2015 za Medzinárodný rok svetla a svetelných technológií. OSN vyzdvihla dôležitosť vzostupného povedomia o tom, ako svetelné technológie prispievajú k udržateľnému rozvoju a zároveň tak tvoria riešenia globálnych výziev v energetike, zdravotníctve, poľnohospodárstve i vo vzdelávaní.