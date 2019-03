Od začiatku roka ochorelo na Ukrajine na osýpky vyše 30.000 ľudí

Ochoreniu do 18. marca podľahlo 11 ľudí. Len počas minulého týždňa zaznamenali v krajine viac ako 2000 nových prípadov ochorenia.

Kyjev 19. marca (TASR) - Už viac ako 30.000 ľudí sa od začiatku tohto roka nakazilo na Ukrajine osýpkami; z nich 11 zomrelo. Informovalo o tom Rádio Slobodná Európa (RFE/RL).



Ministerstvo zdravotníctva v Kyjeve eviduje v roku 2019 už 30.794 prípadov osýpok, z toho 16.969 sú deti. Ochoreniu do 18. marca podľahlo 11 ľudí.



Len počas minulého týždňa zaznamenali v krajine viac ako 2000 nových prípadov ochorenia.



Osýpky sa začali na Ukrajine masovo šíriť v roku 2048, keď sa tam vyskytlo vyše 35.000 prípadov tohto ochorenia. Rok predtým ich tam zaznamenali len necelých 5000.



Počet prípadov osýpok sa v Európe v roku 2018 viac ako strojnásobil. Za tento nárast môže z väčšej časti práve Ukrajina, čo je spôsobené nízkou úrovňou zaočkovanosti. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) bolo na konci roka 2016 očkovaných voči osýpkam len 42 percent ukrajinských detí vo veku jedného roka.



Osýpky patria k najviac nákazlivým ochoreniam a rýchlo sa šíria vzduchom najmä medzi neočkovanými ľuďmi. Spôsobujú časté komplikácie — zápaly priedušiek, pľúc i centrálneho nervového systému, ktoré môžu byť smrteľné.



Najúčinnejším preventívnym opatrením je očkovanie. Tzv. kolektívnu imunitu v posledných rokoch narušujú rodičia, ktorí svoje deti nedávajú očkovať alebo očkovanie odkladajú. Veľkým epidémiám osýpok môže podľa odporúčania WHO zabrániť vakcinácia na úrovni 95 percent populácie.