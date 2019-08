Od začiatku roka vyhnal konflikt v Afganistane z domu státisíce ľudí

Problém vnútorného vysídľovania zhoršujú prírodné katastrofy vrátane extrémneho sucha, ktoré vlani prinútilo z krajiny odísť okolo 245.000 ľudí, a približne 100.000 z nich sa doteraz nevrátilo.

Kábul 15. augusta (TASR) - Prebiehajúci konflikt v Afganistane donútil od začiatku roka 2019 opustiť svoje domovy už státisíce ľudí, a to najmä detí, čo v tejto vojnou zničenej krajine vyvolalo naliehavú potrebu humanitárnej pomoci. Informoval o tom vo štvrtok Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA).



Za prvých sedem mesiacov tohto roka utieklo zo svojich domovov vyše 217.000 ľudí, pričom 58 percent z nich tvoria deti vo veku menej ako 18 rokov, cituje zo správy agentúra AFP.



OCHA "odhaduje, že do konca roka bude humanitárnu pomoc v krajine potrebovať takmer milión vysídlených ľudí".



Vojny, ktoré Afganistan zažil za štyri desaťročia, vyhnali z krajiny milióny ľudí.



Podľa údajov OCHA od januára do júla sa z Iránu vrátilo 270.000 afganských utečencov a ďalších 16.700 z Pakistanu.



Očakáva sa, že výsledkom prebiehajúcich rokovaní medzi USA a radikálnym hnutím Taliban bude dohoda o ukončení 18 rokov trvajúcej vojny, ktorá by mala zaistiť stiahnutie medzinárodných síl z Afganistanu, čo by podľa AFP mohlo viesť k zhoršeniu konfliktu a väčšiemu vysídleniu.