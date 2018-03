Od začiatku roka vyhnal konflikt v Afganistane z domov asi 30.000 ľudí

V priebehu roka 2017 bolo vysídlených viac ako 445.000 osôb.

Kábul 13. marca (TASR) - Prebiehajúci konflikt v Afganistane donútil od začiatku roka 2018 opustiť svoje domovy viac ako 30.000 ľudí. Píše o tom agentúra DPA s odvolaním na pondelkovú správu Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA).



Podľa týchto údajov muselo svoje domovy opustiť od 1. januára do 11. marca celkovo 30.672 obyvateľov. Najviac ľudí utieklo z provincií Kundúz a Tachár.



V priebehu roka 2017 bolo vysídlených viac ako 445.000 osôb.



V dôsledku zintenzívnenia bojov sú afganské bezpečnostné sily čoraz viac oslabované, uvádza správa úradu OCHA.



Armáda bojuje proti povstalcom z militantného hnutia Taliban a zároveň proti postupnému rozširovaniu extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) na severe Afganistanu. K pravidelným útokom militantov z IS dochádza aj v afganskej metropole Kábul.



OCHA začiatkom vlaňajšieho decembra uviedol, že v táboroch na území Afganistanu v súčasnosti žije v "neľudských podmienkach" 900.000 vysídlencov.