Odborníci v Nemecku varujú v čase horúčav i pred vodami Baltského mora

Berlín 23. júla (TASR) - Nemeckí experti varovali pred aktuálnou mimoriadne nebezpečnou vlnou horúčav, ktorá v niektorých oblastiach spolkovej republiky môže trvať až 14 dní a ktorú budú sprevádzať subtropické noci s mimoriadne vysokými teplotami.



Podľa odborníkov by si v tomto čase mala časť populácie rozmyslieť napríklad aj útek pred horúčavami do vôd Baltského mora, pretože v tých sa vzhľadom na vysokú teplotu môžu vo zvýšenej miere objaviť baktérie rodu vibrio predstavujúce hrozbu smrteľných infekcií pre nositeľov vírusu HIV, ale nebezpečné aj pre skôr narodených či osoby závislé na alkohole alebo ľudí s ochoreniami pečene. Spomínané baktérie sa do tela môžu dostať cez otvorené rany a spôsobiť prudké infekcie. Iba počas uplynulého víkendu zomrel na následky takýchto problémov 70-ročný muž, ktorého už predtým sužovali zdravotné ťažkosti iného charakteru.



Informovali o tom v pondelok krajinské zdravotnícke orgány z Meklenburska-Predpomoranska.



V Nemecku sa najneskôr v stredu očakávajú všade teploty nad hranicou 30 stupňov Celzia. Očakávanú dĺžku vlny horúčav považujú odborníci za extrémnu a veľmi nebezpečnú, pretože predstavuje značnú záťaž pre kardiovaskulárne systémy občanov, a to osobitne tých skôr narodených a chorých. Vo veľkomestách, ale aj v oblastiach na západe a juhozápade Nemecka by teploty ani v noci nemali klesnúť pod hranicu 20 stupňov Celzia, takže ľudský organizmus si ani počas nočných hodín priveľmi neodpočinie.



Osobitný význam pripisujú všetci experti v tejto súvislosti prísnemu dodržiavaniu pitného režimu s osobitým dôrazom u detí a skôr narodených, ako aj vyhnutiu sa páliacemu slnku v poludňajších hodinách.



Meteorológovia upozorňujú i na zvýšené riziká pre motoristov, ktorí musia pri takýchto teplotách rátať aj s neobvyklými zmenami povrchu cestných komunikácií vrátane diaľnic.



V spolkovej republike majú ešte v živej pamäti extrémne leto z roku 2003, keď teploty v priebehu týždňa neklesli pod hranicu 35 stupňov Celzia, pričom na Hornom Porýní vtedy dokonca po dva dni teplota prekročila hranicu 40 stupňov Celzia. Horúčavy vtedy zasiahli popri Nemecku napríklad i Francúzsko a Švajčiarsko. Podľa neskôr zverejnenej štúdie francúzskych vedcov zomrelo v západnej Európe na následky horúčav okolo 70.000 ľudí vrátane 7000 obetí vysokých teplôt v Nemecku.