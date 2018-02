Odborníkom tajnej služby sa podarilo rozlúšiť 500 rokov starý kód

Listy sú vystavené v Múzeu armády v španielskom Tolede a rozlúštenie štyroch z nich trvalo agentom CNI takmer pol roka. Niektoré z listov majú totiž viac ako 20 strán.

Madrid 4. februára (TASR) - Odborníkom zo španielskej tajnej služby CNI sa podarilo rozlúštiť zakódovanú korešpondenciu medzi kráľom Ferdinandom II. Aragónskym (vládol 1479-1516) a jedným z veliteľov jeho armády.



Ako píše španielsky denník ABC, experti CNI rozlúštili 500 rokov starý kód, ktorý obaja muži používali vo svojich listoch a na dobu svojho vzniku bol veľmi sofistikovaný.



Podľa denníka ABC je pre agentov CNI prelamovanie kódov a prenikanie do nekonvenčných systémov súčasťou ich výcviku.



Spomínaná časť korešpondencie Ferdinanda II. Aragónskeho s Gonzalom Fernándezom de Córdoba (žil 1453-1515), známym aj pod prezývkou Veľký kapitán, bola pre historikov záhadou celé storočia.



Listy obsahujú inštrukcie o stratégii počas vojenských výprav v Taliansku na začiatku 16. storočia, keď Francúzsko a Španielsko bojovali o Neapolské kráľovstvo, ktoré bolo vtedy súčasťou španielskej ríše. Pomocou tajného kódu pozostávajúceho z asi 200 znakov si obaja muži písali pre prípad, že by listy padli do rúk nepriateľa.



Listy sú vystavené v Múzeu armády v španielskom Tolede a rozlúštenie štyroch z nich trvalo agentom CNI takmer pol roka. Niektoré z listov majú totiž viac ako 20 strán.



Tento hieroglyfický jazyk tvorilo 88 rôznych symbolov a 237 kombinovaných písmenových kódov. Pre každý list existovalo dva až šesť figuratívnych znakov, ako sú trojuholníky, pruhy alebo číslice. Okrem toho - aby sa veci ešte viac skomplikovali - boli znaky napísané bez oddeľovania slov alebo viet.



Korešpondencia Ferdinanda II. Aragónskeho s Gonzalom Fernándezom de Córdoba je "jedinečným dokumentom s obrovskou výpovednou hodnotou". Veľmi cenná je aj pre to, že monarchovia zvyčajne neposielali listy písané vlastnou rukou. Listy obsahujú aj cenné informácie o historickom kontexte a vďaka výskumu CNI sa podarilo nájsť aj nespočetné množstvo doteraz neznámych detailov o oboch pisateľoch.