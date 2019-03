Odchod z EÚ ovplyvní vo Walese životné prostredie a potravinárstvo

Wales by v prípade brexitu bez dohody podľa BBC patril medzi hospodársky najviac zasiahnuté oblasti Spojeného kráľovstva.

Bratislava 30. marca (TASR) - Odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie bez dohody by mal vo Walese negatívny vplyv na životné prostredie a potravinársky priemysel. Vyplýva to z dokumentu, ktorý vo februári vydala britská vláda a zo správ, ktoré v tejto súvislosti uverejnila na svojom webovom portáli stanica BBC.



Britská vláda vo februári vydala správu, ktorá vyhodnocuje vplyv brexitu bez dohody na podnikanie a obchod.



Wales by v prípade brexitu bez dohody podľa BBC patril medzi hospodársky najviac zasiahnuté oblasti Spojeného kráľovstva.



Brexit bez dohody bude "nesmierne nepríjemná správa" pre waleský potravinársky sektor, vyhlásila na konci februára iniciatíva Food and Drink Industry Board.



Predseda iniciatívy Andy Richardson povedal, že malé firmy nie sú schopné reagovať na rýchly vývoj situácie. "Vo Walese je veľa malých a stredných firiem, ktoré jednoducho nemajú schopnosti a zdroje na to, aby mohli dostatočne plánovať a reagovať na informácie, ktoré prichádzajú v posledných chvíľach," zdôraznil.



Waleská ministerka pre životné prostredie, energetiku a záležitosti vidieka Leslie Griffithsová v tejto súvislosti zdôraznila, že waleská vláda musí spolupracovať s potravinárskym sektorom a zabezpečiť, aby výrobcovia potravín a nápojov boli schopní napredovať aj po brexite.



Waleská vláda v marci 2019 oznámila aj plány v oblasti ďalšieho zabezpečenia ochrany životného prostredia, uvádza sa v dokumente na jej webovej stránke.



Britský minister pre životné prostredie Michael Gove už oznámil návrh na vytvorenie nového úradu na ochranu životného prostredia. Jeho waleská rezortná kolegyňa Griffithsová však podľa BBC povedala, že Wales má v tejto oblasti "veľmi odlišnú štartovú pozíciu" ako zvyšok Británie a jeho legislatíva v oblasti životného prostredia je viac napojená na EÚ.



Griffithsová podľa BBC minulý mesiac výboru waleského parlamentu pre oblasť klimatickej zmeny a životného prostredia napísala, že "s blížiacim sa katastrofickým brexitom bez dohody" je potrebné postarať sa o to, aby boli v platnosti realizovateľné zákony, ktoré zabezpečia stabilitu a zachovajú normy v oblasti životného prostredia.



Osemdesiat percent zákonov na ochranu životného prostredia vo Walese je naviazaných na legislatívu EÚ a čas na ich nahradenie sa míňa, upozorňujú skupiny aktívne v oblasti ochrany prírody.



V marci sa začal 12-týždňový proces konzultácii ohľadom legislatívy v oblasti životného prostredia. Griffithsová pre BBC zdôraznila, že v niektorých oblastiach bude potrebná spolupráca všetkých štyroch krajín v rámci Spojeného kráľovstva.