Odklad zabránil brexitu bez dohody, uviedla šéfka MMF Ch. Lagardová

Lagardová na tlačovej konferencii priznala, že odklad predĺži neistotu a nerieši problémy medzi Britániou a EÚ.

Washington 11. apríla (TASR) - Odklad vystúpenia Británie z Európskej únie (EÚ) zabránil "hroznému výsledku", ktorým by bol brexit bez dohody, uviedla šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF) Christine Lagardová. Neriadený brexit by podľa nej zvýšil tlak na svetovú ekonomiku, ktorej rast sa spomaľuje.



Lagardová však na tlačovej konferencii tiež priznala, že odklad predĺži neistotu a nerieši problémy medzi Britániou a EÚ.



"Veľká Británia prinajmenšom neodchádza 12. apríla bez dohody. To dáva čas na pokračovanie rozhovorov medzi rozličnými zainteresovanými stranami v Británii. Zrejme to dáva čas lepšie sa pripraviť tým, ktorí sú ekonomicky aktívni, na všetky možnosti, predovšetkým priemyselníkom a zamestnancom, aby sa pokúsili zabezpečiť svoju budúcnosť," uviedla Lagardová. "Brexit bez dohody by bol hrozným výsledkom".