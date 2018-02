Odpočúvacie zariadenie v Stracheho úrade bolo funkčné

S odvolaním sa na nemenované zdroje zainteresované na objasňovaní kauzy o tom informoval v piatok viedenský denník Kurier.

Viedeň 2. februára (TASR) - Odpočúvacie zariadenie, ktoré sa údajne našlo začiatkom januára v úrade rakúskeho vicekancelára Heinza-Christiana Stracheho, nebolo modernou "plošticou", ale staromódnou, mikrofónom vybavenou vecou. Niektoré z médií informovali aj o náleze reproduktora. S odvolaním sa na nemenované zdroje zainteresované na objasňovaní kauzy o tom informoval v piatok viedenský denník Kurier.



Niekdajší šéf Úradu spolkového kancelára Manfred Matzka v tejto súvislosti pripomenul, že sa mohli nájsť zvyšky starého zariadenia umiestneného v týchto priestoroch v záujme prenosu parlamentných vystúpení.



Hovorkyňa viedenskej prokuratúry pre tlačovú agentúru APA uviedla, že zatiaľ nemajú detailné informácie o prípade, iba krátku správu Spolkového úradu pre ochranu ústavy a boj proti terorizmu zo začiatku týždňa. Ďalšia správa s hodnotením kauzy je podľa rezortu vnútra vo finálnom štádiu prípravy a následne by mala putovať na prokuratúru.



Rakúske ministerstvo obrany potvrdilo v piatok, že trvá na náleze funkčného monitorovacieho zariadenia vo vicekancelárovom úrade. Hovorca rezortu Michael Bauer v tejto súvislosti pre APA pripomenul, že odborníci z príslušného úradu zariadenie vyskúšali a potvrdili, že je funkčné. Predmetom skúmania však nebolo, z akého obdobia zariadenie pochádza. Bauer však zamietol tézu o tom, že by mohlo ísť o zariadenie sprostredkúvajúce parlamentné vystúpenia, a dodal, že sa našlo zariadenie umožňujúce odpočúvanie a nahrávanie rozhovorov v týchto priestoroch. Správa o rozsahu 84 strán vraj odhalila ďalšie vážne bezpečnostné nedostatky v úrade, dodal hovorca.



Rakúske opozičné strany SPÖ a NEOS požadovali už v uplynulých dňoch od vládnych miest objasnenie v súvislosti s medializovanými informáciami o predmetnom náleze.



Niekdajší sociálnodemokratický minister úradu spolkového kancelára Thomas Drozda, ktorý pracoval donedávna v inkriminovaných priestoroch, očakáva od ministra vnútra Herberta Kickla odpoveď na otázku, prečo nebol o prípade informovaný.



Hovorkyňa pre bezpečnosť NEOSu Stephanie Krisperová hovorila v reakcii o "laxnom" prístupe vlády k bezpečnostným aspektom, ktorý označila za "škandál".



Oba opozičné subjekty avizovali interpelácie vo veci. Drozda navyše zaslal šéfovi rezortu vnútra list a vyjadril pre tlačovú agentúru APA znepokojenie nad tým, že sa o prípade dozvedel iba z médií.



Drozda mieni v kauze interpelovať nielen ministra vnútra Herberta Kickla, ale aj ministra obrany Maria Kunaseka, ktorí sú nominantmi slobodných z FPÖ, so zámerom zistiť, kedy došlo k skúmaniu priestorov a kto ho nariadil. Sociálni demokrati zo SPÖ chceli však poznať i odpovede na otázky, ktoré medzičasom boli sčasti zodpovedané. Zariadenie bolo údajne funkčné, to už vedia, či však zodpovedalo súčasnému technickému štandardu, na túto otázku zatiaľ jednoznačnú odpoveď nedostali.



Podľa Krisperovej sú bezpečnostné opatrenia v mocenskom centre republiky evidentne úplne nedostatočné. Preto by sa rada dozvedela, ako sa úrady ministrov skúmajú na prítomnosť podobných zariadení a či za to nesie ktosi konkrétny zodpovednosť. Navyše by sa chcela dozvedieť, kedy a s akým výsledkom sa skúmali Stracheho úradné priestory v uplynulých dvoch rokoch.