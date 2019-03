ODSEDEL SI 13 ROKOV: Súd zbavil 85-ročného Japonca obvinenia z vraždy

Japonca poslal súd na 13 rokov do väzenia v roku 1986 po tom, ako ho usvedčil z dobodania svojho známeho Mataa Okamuru na smrť v meste Macubase na juhozápade Japonska.

Tokio 28. marca (TASR) - Japonský súd oslobodil vo štvrtok spod obvinenia 85-ročného muža, ktorý strávil 13 rokov vo väzení za vraždu. Súd vysvetlil, že nenašiel "žiadne materiálne dôkazy" o tom, že Koki Mijata zločin spáchal. Uviedol to jeho právnik Fumio Takemura a miestne médiá.



"Bol uznaný za nevinného," povedal pre tlačovú agentúru AFP Mijatov hlavný obhajca.



Japonca poslal súd na 13 rokov do väzenia v roku 1986 po tom, ako ho usvedčil z dobodania svojho známeho Mataa Okamuru na smrť v meste Macubase na juhozápade Japonska. Obaja muži boli partnermi v hre japonsého šachu nazývaného šógi.



Jeho trest potvrdil o štyri roky aj najvyšší súd a až do roku 1999 bol tento muž za mrežami. Odvtedy utrpel niekoľko mozgových príhod, po ktorých zostal čiastočne hendikepovaný.



"Objektívne treba povedať, že existujú rozpory v jeho priznaniach a výpovediach a nemáme žiadne materiálne dôkazy," povedal podľa miestnych médií sudca pri zdôvodňovaní rozhodnutia zrušiť Mijatov pôvodný verdikt.



V posledných rokoch nastal v Japonsku prudký nárast v počte odvolaní proti rozsudkom, a to vďaka zmenám v zákonoch vrátane zavedenia porotných súdov v prípade vážnych zločinov.



K najznámejším prípadom patrí kauza bývalého boxera Iwaa Hakamadu, ktorého po uznaní za vinného odsúdili na smrť za vraždu štyroch ľudí a ktorý strávil v cele smrti 48 rokov. V roku 2014 mu súd povolil obnovenie procesu a pred novým procesom ho prepustil na slobodu. Avšak vlani tokijský vyšší súd zvrátil toto rozhodnutie a poslal prípad na najvyšší súd, ktorý má verdikt ešte len vydať.