Odstúpenie prezidenta Butefliku žiada aj hlavná islamská strana

Alžír 17. marca (TASR) - Popredný alžírsky islamský politik Abderrazak Makri v súvislosti s týždne trvajúcimi masovými protivládnymi protestmi vyzval tamojšieho dlhoročného prezidenta Abdala Azíza Butefliku a ďalšiu vládnucu elitu, aby odstúpili. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA.



"Skupina (vládnuca) odmietla do dnešného dňa a tohto momentu odpovedať Alžírčanom. Musí počúvať hlas ulice a implementovať čo chce," vyhlásil v sobotu večer prostredníctvom online zverejneného vyhlásenia Makri, ktorý je šéfom najväčšej islamskej strany v Alžírsku Hnutie za mierovú spoločnosť.



Makri v súvislosti s protiprezidentskými demonštráciami vyzval na ich mierový priebeh.



"Musíme zabezpečiť, aby (protestné) hnutie neskĺzlo do násilia. Je to zodpovednosťou ľudí, ako aj bezpečnostných a vojenských orgánov," dodal.



V dôsledku hromadných protestov, ktoré sa začali vo februári, Buteflika v pondelok vyhlásil, že v nadchádzajúcich prezidentských voľbách už nebude kandidovať. Avšak zo svojej funkcie neodstúpil a tvrdí, že v nej zotrvá až do prijatia novej ústavy.



V úrade chce zotrvať do najbližších prezidentských volieb - tie boli vypísané na apríl, ale Buteflika ich odložil na neurčito.



Aj v piatok sa v uliciach zhromaždili tisícky Alžírčanov a žiadali radikálnu zmenu systému.



Prezident Buteflika, ktorý je v úrade od roku 1999, má vážne zdravotné problémy a na verejnosti takmer nevystupuje. Mnohí Alžírčania ho vnímajú len ako bábku v rukách armády, rodinných klanov a vplyvnej podnikateľskej elity.