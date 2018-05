Šéf inšpekcií Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu odstúpil

Agentúra Reuters v tejto súvislosti pripomenula, že Tero Varjoranta rezignoval tri dni po tom, ako Spojené štáty oznámili odstúpenie od medzinárodnej jadrovej dohody s Iránom.

Viedeň 11. mája (TASR) - Zo svojej funkcie nečakane odstúpil šéf inšpekcií Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Tero Varjoranta. Bez uvedenia dôvodu to v piatok oznámila MAAE.



Agentúra Reuters v tejto súvislosti pripomenula, že Varjoranta rezignoval tri dni po tom, ako Spojené štáty oznámili odstúpenie od medzinárodnej jadrovej dohody s Iránom.



Fín Varjorata bol námestníkom riaditeľa dozornej jadrovej agentúry OSN od októbra 2013. Súčasne riadil oddelenie MAAE dozerajúce na dodržiavanie Zmluvy o nešírení jadrových zbraní.



"Pán Tero Varjorata odstúpil s účinnosťou od 11. mája 2018," uviedol hovorca MAAE. Obe funkcie po ňom dočasne prevzal Massimo Aparo, doterajší šéf verifikačného tímu pre záležitosti Iránu.



Hovorca ubezpečil, že inšpekčná činnosť MAAE bude aj po odstúpení Varjoratu naďalej prebiehať na vysoko profesionálnej úrovni. O dôvodoch jeho odstúpenia odmietol hovoriť s tým, agentúra sa k dôverným osobným záležitostiam nevyjadruje. Nový šéf inšpekcií MAAE by mal byť vymenovaný čo najskôr, ubezpečil hovorca.



MAAE sa dlhodobo zasadzuje za zachovanie dohody o iránskom jadrovom programe, ktorej signatármi sú Irán a šestica veľmocí Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA. Na jej základe boli zrušené sankcie OSN, Európskej únie i Spojených štátov voči Iránu výmenou za to, že islamská republika dlhodobo obmedzí svoj nukleárny program, ktorý bol podľa Západu zameraný na získanie jadrových zbraní.