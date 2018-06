Odsúdili Sýrčana, ktorý zaútočil na mužov s jarmulkou na hlave

Obžalovaný použil pri fyzickom útoku na dvojicu, ktorú častoval aj urážkami, opasok. Poškodený Izraelčan incident zachytil na mobilnom telefóne a zábery potom umiestnil na webe.

Berlín 25. júna (TASR) - Devätnásťročného Sýrčana, ktorý 17. apríla 2018 v berlínskej štvrti Prenzlauer Berg zaútočil na dvoch mladých mužov židovského vierovyznania - občanov Nemecka a Izraela vo veku 21 a 24 rokov, uznali v pondelok v nemeckej metropole vinným z urážania a ublíženia na zdraví. Súd mu vymeral štyri týždne väzenia podľa mládežníckeho trestného práva, ktoré si už odpykal v rámci vyšetrovacej väzby. Odsúdený sa tak čoskoro objaví na slobode, kde ho však po obdobie 12 mesiacov čaká v zmysle verdiktu súdu vychovávateľský dozor.



Útok vyvolal v Nemecku vlnu solidarity a značné pobúrenie verejnosti.



Sýrčan sa pred súdom priznal k použitiu opasku a využijúc právo posledného slova vlastný čin oľutoval. Poprel však, že by za ním stál antisemitský motív. Podľa jeho verzie sa najskôr terčom nadávok a ohovárania stal práve on, čo však poškodený Izraelčan poprel, vyplýva z informácií tlačovej agentúry DPA.



Obaja napadnutí sa v súdnej sieni priznali, že by si pred incidentom ani nepomysleli na to, že jarmulka na hlave môže byť v uliciach Berlína súčasnosti taká nebezpečná.