Odsúdili vodiča, ktorý spôsobil smrteľnú nehodu autobusu s hokejistami

Indický občan Sidhu, ktorý ako jediný vyviazol z kolízie bez zranení, podľa AFP nemá dvojité občianstvo a po odpykaní trestu mu hrozí deportácia.

Ottawa 23. marca (TASR) - Vodiča kamióna, ktorý v apríli 2018 v kanadskej provincii Saskatchewan vrazil do autobusu mládežníckeho hokejového tímu, v piatok odsúdili na osemročný trest odňatia slobody, informovala agentúra AFP. Zrážka si vyžiadala 16 mŕtvych a 10 ľudí utrpelo zranenia.



Vodič Jaskirat Singh Sidhu ešte v januári súdu povedal, že prijíma "plnú zodpovednosť" za nešťastie. Jeho trest je podľa AFP o dva roky kratší, ako pôvodne žiadala prokuratúra, no aj tak ide o najprísnejší trest v histórii udelený v Kanade za haváriu so smrteľnými následkami, v ktorej nebol zahrnutý alkohol ani drogy.



Hráči tímu Humboldt Broncos v juniorskej súťaži Saskatchewan Junior Hockey League cestovali na kľúčový zápas, keď sa ich autobus zrazil na križovatke s kamiónom.



Kanadská polícia oznámila, že kamión naložený rašelinou, prekročil povolenú rýchlosť a nevšimol si na križovatke značku, ktorá vodičom prikazuje zastaviť.