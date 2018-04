Ofenzíva proti IS prispieva k bezpečnosti v Nemecku, tvrdí Maas

Šéf nemeckej diplomacie si prezrel Leteckú základňu Muwaffaka Saltího, kde pôsobia tri stovky nemeckých vojakov.

Ammán 5. apríla (TASR) - Vojenská ofenzíva medzinárodnej koalície pod velením Spojených štátov, ktorá je zameraná proti džihádistickej skupine Islamský štát (IS) v Iraku a Sýrii, je kľúčová pre zaistenie vnútornej bezpečnosti v Nemecku. Počas návštevy v Jordánsku to vyhlásil vo štvrtok nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas.



Šéf nemeckej diplomacie si prezrel Leteckú základňu Muwaffaka Saltího, kde pôsobia tri stovky nemeckých vojakov, nasadzovaných v rámci uvedenej vojenskej koalície do boja proti militantom z IS v tomto regióne.



"To, čo tu robíte, je bezprostredným príspevkom k bezpečnosti v Nemeckej spolkovej republike," povedal Maas vojakom podľa agentúry DPA.



Nemecký diplomat počas svojho pobytu v Jordánsku ďalej zdôraznil, že jeho vláda bude "vynakladať značné úsilie" na zachovanie iránskej jadrovej dohody i napriek pochybnostiam o raketovom programe Iránu a jeho účasti na konflikte v Sýrii. Maas navrhol vytvoriť "nepriestrelnú stenu" medzi iránskou jadrovou dohodou a ďalšími aktivitami Iránu, doplnila agentúra AP.



Výmenou za obmedzenie iránskeho jadrového programu sa medzinárodné spoločenstvo zaviazalo uvoľniť medzinárodné sankcie uvalené na Teherán. Americký prezident Donald Trump však opakovane pohrozil odstúpením Washingtonu od tejto medzinárodnej dohody.