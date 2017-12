Metnar: Okamura šíri dezinformácie o hrozbe teroru v Česku

Tomio Okamura varoval pred útokmi vo videu, ktoré zverejnil 27. decembra na webe SPD.

Praha 29. decembra (TASR) - Český minister vnútra Lubomír Metnar sa v piatok ohradil proti tvrdeniu predsedu hnutia SPD a podpredsedu Poslaneckej snemovne Tomia Okamuru, že Českej republike hrozia teroristické útoky. Podľa ministra vnútra ide o dezinformácie. Okamura varoval pred útokmi vo videu, ktoré zverejnil 27. decembra na webe SPD. Svoje výstrahy však nepodložil žiadnymi faktami, napísal český spravodajský portál Novinky.cz.



Okamura vo videu varuje: "Bezpečnosť v Českej republike sa opäť zhoršila a hrozia teroristické útoky. To je tristný výsledok piateho roku vládneho angažmá Andreja Babiša."



Ďalej Okamura popisuje, že na Staromestskom námestí a na Václavskom námestí v Prahe sa objavili betónové zátarasy, ktoré majú zabrániť prípadnému teroristickému útoku. A dodáva, že betónové zábrany sa nachádzajú aj pred niekoľkými obchodnými centrami.



Zátarasy inštalovali na žiadosť polície a ich cieľom je ochrániť chodcov pred teroristami, ale odborníci účinnosť bariér spochybňujú, tvrdí vo videu Okamura. "Podľa špecialistu Davida Rožka zátarasy prípadnému útoku nezabránia, ale iba spomalia vozidlá útočníkov," dodal Okamura.



Proti týmto tvrdeniam sa na weboch rezortu ohradil minister vnútra Metnar. Podľa neho Okamurove vyhlásenia obsahujú niekoľko závažných dezinformácií, týkajúcich sa vnútornej bezpečnosti ČR.



Minister zdôraznil, že Česká republika je stále jednou z najbezpečnejších krajín sveta a jej bezpečnostná situácia sa nezhoršuje. "Naďalej platí prvý a teda najnižší stupeň ohrozenia terorizmom," doplnil Metnar, citovaný portálom Novinky.cz.



Vyplýva to z hodnotenia Spoločnej spravodajskej skupiny - nikto iný nie je povolaný ani nemá dostatok informácií, aby mohol urobiť relevantné hodnotenie miery ohrozenia ČR terorizmom, vysvetlil minister.



Metnar zdôraznil, že mechanické zábrany sú reakciou na častý spôsob útokov z posledného obdobia (v Európe) - nárazy vozidiel do davov ľudí, a nie na existenciu nejakej konkrétnej informácie, z ktorej by vyplývalo zvýšené nebezpečenstvo teroristických útokov v ČR.