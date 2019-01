Okolnosti Chášukdžího vraždy skúma osobitná spravodajkyňa OSN

Chášukdží, hlasný kritik saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána a prispievateľ denníka Washington Post, zmizol 2. októbra, keď vošiel do priestorov saudskoarabského konzulátu v tureckom Istanbule.

Ankara 29. januára (TASR) - Osobitná spravodajkyňa OSN pre mimosúdne, súhrnné alebo svojvoľné popravy Agnes Callamardová požiadala veľvyslanca Saudskej Arábie v Turecku o prístup do budovy generálneho konzulátu kráľovstva v Istanbule, v ktorého priestoroch údajne bol v októbri 2018 zabitý saudskoarabský novinár Džamál Chášukdží. Callamardová o tom informovala v rozhovore pre utorkové vydanie tureckého denníka Hürriyet.



Dodala, že požiadala aj o povolenie vykonať návštevu samotného kráľovstva, zatiaľ však z Rijádu nedostala odpoveď.



Callamardová v pondelok, v prvý deň svojej návštevy v Turecku, rokovala s tureckým ministrom zahraničných vecí Mevlütom Čavušoglom. Prijal ju aj minister spravodlivosti Abdulhamit Gül.



Callamardovej návšteva v Turecku potrvá do soboty a jej cieľom je pomôcť objasniť okolnosti smrti novinára Chášukdžího, ktorého podľa dostupných informácií 2. októbra 2018 v budove sauskoarabského konzulátu v Istanbule zavraždili agenti Saudskej Arábie. Jeho telo sa doteraz nenašlo.



Spolu s Callamardovou pricestoval do Turecka aj trojčlenný forenzný tím.



Zodpovednosť za vraždu sa neoficiálne pripisuje saudskoarabskému korunnému princovi Salmánovi. Saudskoarabskí činitelia však označujú tento zločin za svojvoľnú operáciu agentov, ktorí prekročili svoje právomoci.



V Saudskej Arábii sa v januári začal súdny proces s 11 podozrivými z Chášukdžího vraždy. Podľa miestnych médií prokurátor žiada pre piatich z nich trest.



Ankara, ktoré opakovane deklarovala, že postup Rijádu pri objasňovaní novinárovej vraždy nepovažuje za transparentný, minulý týždeň oznámila, že pripravuje medzinárodné vyšetrovanie jeho násilnej smrti.



Riaditeľ ľudskoprávnej organizácie Human Rights Watch Kenneth Roth nedávno upozornil, že Callamardová je "len osobitnou spravodajkyňou" a nemá poverenie hovoriť v mene OSN.



Callamardová sa systematicky zaoberá mimosúdnymi vraždami. Závery vyšetrovania, ktoré sa koná z jej iniciatívy, predstaví v júni tohto roku Rade OSN pre ľudské práva.



Na ropu bohatá Saudská Arábia je kľúčovým americkým spojencom v oblasti Blízkeho východu. Vražda Chášukdžího vyvolala medzinárodný škandál a napätie vo vzťahoch medzi Rijádom a Ankarou i západnými štátmi vrátane USA.