Okolo 20.000 žiakov z flámskych miest evakuovali pre bombovú hrozbu

Anonymný list o uložení bomby prišiel na adresu požiarnej stanice vo Westerlo, čo už potvrdila aj štátna prokuratúra z Antverp.

Brusel 8. mája (TASR) - Okolo 20.000 školákov evakuovali v stredu dopoludnia v dôsledku falošného bombového poplachu z viacerých škôl v belgických provinciách Flámske Brabantsko a Antverpy. Uviedla to televízna stanica RTBF.



Najviac žiakov - okolo 9000 - museli evakuovať v meste Aarschot, ďalších 3000 muselo rýchlo opustiť školy v mestečku Diest a pre bombovú hrozbu úrady zariadili aj evakuáciu viacerých vzdelávacích inštitúcií v meste Westerlo. Ide o malé mestá vzdialené medzi sebou okolo 20 kilometrov. Úrady odhadli, že celkovo bolo evakuovaných približne 20.000 študentov.



V Aarschote študentov zo škôl v centre mesta ubytovali v miestnej športovej hale a tých zo škôl na periférii do rôznych plánovaných evakuačných bodov. Mestská polícia zároveň vyzvala obyvateľov domov susediacich so školami, aby zostali doma a nevychádzali von. Žiaci evakuovaní v meste Diest našli útočisko v mestskom kultúrnom stredisku.



Starostka Aarschotu Gwendolyn Ruttenová vo vyhlásení pre médiá spresnila, že k preventívnym evakuáciám žiakov došlo po tom, ako bolo prijaté anonymné oznámenie o uložení bomby na jednej zo škôl v Aarschote, Dieste alebo vo Westerle. Anonymný list o uložení bomby prišiel na adresu požiarnej stanice vo Westerlo, čo už potvrdila aj štátna prokuratúra z Antverp. Osobu, ktorá podala anonymný list, údajne zachytili priemyselné kamery.



Spravodajca TASR Jaromír Novak