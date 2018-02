Oligarcha Deripaska sa chce pred Navaľného obvineniami brániť na súde

Nnavaľnyj zverejnil odhalenie, podľa ktorého Deripaska na svojej jachte viedol neformálne rokovania s vicepremiérom Sergejom Prichoďkom. Na jachte boli prítomné aj mladé ženy z eskortných agentúr.

Moskva 9. februára (TASR) - Ruský miliardár Oleg Deripaska mieni podať žalobu na opozičného aktivistu Alexeja Navaľného, ktorého obvinil z pokusu o svoju diskreditáciu. Pre agentúru RIA Novosti to dnes uviedol Deripaskov blízky spolupracovník.



Nnavaľnyj totiž vo štvrtok zverejnil svoje najnovšie odhalenie, podľa ktorého Deripaska na svojej jachte viedol neformálne rokovania s vicepremiérom Sergejom Prichoďkom. Na jachte boli prítomné aj mladé ženy z eskortných agentúr.



Zdrojom Navaľného informácií bola kniha jednej z nich - Naste Rybky, ktorá bola na jachte prítomná tiež.



Fakt, že Prichoďko podnikol plavbu na Deripaskovej luxusnej jachte a nič za to neplatil, označil Navaľnyj za úplatok, ktorý "odhaľuje podstatu pojmu oligarchia". Výletná trojdňová plavba sa odohrala v roku 2016 pri pobreží Nórska.



Okrem toho Navaľnyj vo svojom vyhlásení poukázal aj na príliš veľké príjmy uvedené v daňových priznaniach Prichoďkovej manželky. Navaľnyj preto vyslovil podozrenie, že tieto peniaze sú tiež úplatkom od oligarchov pre Prichoďka.



Samotná Nasťa Rybka v piatok pre rozhlasovú stanicu Echo Moskvy vyhlásila, že jej tvrdenie o skupinovom znásilnení na jachte a vyhrážky trestným oznámením boli len "trollingom" a pokusom o vtip, ktorý pochopilo len päť percent čitateľov-používateľov internetu. Dodala, že šlo o paródiu na celosvetovú kampaň, keď obete - aj s odstupom rokov - vznášajú obvinenia voči páchateľom sexuálneho násilia.



Okrem toho sa Navaľnému poďakovala za to, že jej knihe robí takú veľkú reklamu.



Navaľnyj nebude prvýkrát čeliť obvineniu za poškodenia práva na ochranu cti a dôstojnosti. Vlani v máji ho v tejto veci žaloval podnikateľ Ališer Usmanov. Súdny spor sa týkal dokumentárneho filmu, v ktorom sa objavilo tvrdenie, že Usmanov daroval pozemok s vilou v podmoskovskom rezidenčnom komplexe Rubľovka nadácii Socgosprojekt, ktorú údajne ovláda ruský premiér Dmitrij Medvedev.



Vlani v októbri Navaľného žaloval podnikateľ Sergej Michajlov, ktorého ruský aktivista obvinil, že je vodcom mafie na moskovskom predmestí Solncevo. Na základe rozhodnutia súdu musel Navaľnyj neskôr stiahnuť toto tvrdenie zo stránky svojej nadácie pre boj proti korupcii.