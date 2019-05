Oligarcha Kolomojskyj radí pri vzniku novej politickej strany

Spresnil, že nový politický subjekt bude zahŕňať stranu Obnova, časť parlamentnej strany Sloboda ľudu a stranu primátora mesta Odesa Hennadija Truchanova, známu pod názvom Ver činom.

Kyjev 24. mája (TASR) - Ukrajinský veľkopodnikateľ Ihor Kolomojskyj potvrdil, že na Ukrajine vzniká nový politický subjekt s celoštátnou pôsobnosťou, ktorý sa zúčastní na predčasných parlamentných voľbách vypísaných na 21. júla.



Spresnil, že nový politický subjekt bude zahŕňať stranu Obnova, časť parlamentnej strany Sloboda ľudu a stranu primátora mesta Odesa Hennadija Truchanova, známu pod názvom Ver činom.



Podľa Kolomojského bude nová strana reprezentovaná najmä "veľkým počtom starostov a primátorov" ukrajinských miest a obcí. Dodal, že novému politickému projektu poskytuje poradenskú činnosť.



V rozhovore pre denník Ukrajinska pravda Kolomojskyj vyhlásil, že "po prezidentských voľbách by sa mal zrealizovať reštart tých projektov, ktoré boli neúspešné". Zdôraznil tiež nutnosť zjednotenia na spoločnej platforme.



Podľa agentúry Interfax Kolomojskyj zatiaľ nechcel špekulovať, ktoré strany vytvoria koalíciu v novej Najvyššej rade, ukrajinskom parlamente. Podľa jeho predpokladov bude nová koalícia zahŕňať zrejme "dve alebo tri strany".



Kolomojského meno sa často spomínalo v súvislosti s jeho spormi s odstupujúcim prezidentom Petrom Porošenkom, ale v poslednom čase najmä v spojitosti s financovaním prezidentskej kampane Volodymyra Zelenského, ktorý napokon vyhral prezidentské voľby.



Kolomojským vlastnený televízny kanál 1+1 počas predvolebnej kampane informoval svojich divákov o početných korupčných schémach, ktoré údajne zosnovali ľudia okolo Porošenka alebo do ktorých sa aj on sám zapojil. Táto televízia vysielala aj sitcom, ktorý Zelenského preslávil.



Zelenskyj tento týždeň po svojom nástupe do funkcie podpísal výnos o rozpustení súčasného parlamentu a vypísal predčasné voľby, ktoré sa na Ukrajine budú konať 21. júla. Tento výnos nadobudol platnosť dnešným dňom.



Končiacemu parlamentu predložil v stredu balík zákonov, medzi ktorými boli aj zmeny v zákone o voľbách a o verejnom obstarávaní. Poslanci však neschválili zaradenie týchto zákonov do rokovania mimoriadnej schôdze, ktorá bola následne ukončená.



Zelenskyj na margo tejto situácie vyhlásil, že poslanci odmietli jeho návrhy, pretože "dúfajú, že sa do Najvyššej rady opäť dostanú za peniaze a misu šošovice" pre voličov.



Nový ukrajinský prezident navrhoval, aby sa na Ukrajine pri voľbách prestal uplatňovať väčšinový systém a hranica na vstup politických strán do parlamentu znížila z piatich na tri percentá.