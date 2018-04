Olympijská pochodeň zavíta do japonských miest poznačených katastrofou

Oheň zavíta do regiónu Tohoku, tri dni strávi v prefektúrach Fukušima, Iwate a Mijagi, ktoré na silné zemetrasenie a cunami doplatili najviac zo všetkých miest v krajine vychádzajúceho slnka.

Tokio 10. apríla (TASR) - Organizátorom OH 2020 v Tokiu sa podarilo presadiť do praxe myšlienku, aby olympijská pochodeň zavítala aj do miest, ktoré v roku 2011 zasiahli ničivé prírodné katastrofy.



Oheň zavíta do regiónu Tohoku, tri dni strávi v prefektúrach Fukušima, Iwate a Mijagi, ktoré na silné zemetrasenie a cunami doplatili najviac zo všetkých miest v "krajine vychádzajúceho slnka". Spomínané prírodné katastrofy si vyžiadali viac než 18.000 obetí na ľudských životoch.



Presnú trasu olympijskej pochodne organizátori zatiaľ nezverejnili, až 15 dní by však mala putovať po tokijskej metropolitnej oblasti.