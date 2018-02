Opäť chceme vyhrať parlamentné voľby a zostaviť vládu, tvrdí Fico

Na Slovensku sa chce šéf Smeru-SD sústrediť na približovanie životnej úrovne k priemeru krajín Európskej únie.

Hradec Králové 18. februára (TASR) - Slovenský premiér a šéf Smeru-SD Robert Fico vystúpil v nedeľu v Hradci Králové na mimoriadnom 40. zjazde Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD).



Na úvod konštatoval, že občanom Českej republiky sa nikdy nedarilo tak dobre, ako teraz. ČSSD podľa neho splnila takmer všetky sľuby a mala "vynikajúce čísla a vynikajúce ukazovatele", preto nechápe, prečo nielen ona, ale aj sociálnodemokratické strany v celej Európe majú "jeden obrovský problém".



Z tejto situácie vidí slovenský premiér viaceré východiská. Okrem iného si treba stavať najvyššie ciele. "Za slovenskú sociálnu demokraciu chcem povedať, že opäť chceme vyhrať parlamentné voľby a opäť chceme zostaviť vládu. Boli by to už piate parlamentné voľby za sebou a bola by to štvrtá vláda, ale prečo nie - túto ambíciu máme a po tejto ambícii aj pôjdeme," konštatoval Fico.



Na Slovensku sa chce šéf Smeru-SD sústrediť na približovanie životnej úrovne k priemeru krajín Európskej únie: "Toto sa mi zdá byť v tomto okamihu najjednoduchší program, ktorý sociálna demokracia môže ponúknuť verejnosti, ak chce byť atraktívna".



Sociálni demokrati podľa Fica musia prichádzať s novými spôsobmi informovania o témach ako sú platy či minimálna mzda, pričom spomenul svoju nočnú smenu v Automobilovom priemyselnom parku Lozorno. Pripomenul, že jeho vláda zaviedla bezplatné vlaky pre študentov a zaplatila žiakom a študentom lyžiarske zájazdy. V tejto súvislosti vyzval na hľadanie nových tém a nových spôsobov ich prezentovania.



Slovenský premiér ďalej povedal, že je sociálny demokrat a vždy bol orientovaný ľavicovo. "A preto aj tu chcem povedať veľmi jasne: Odmietam tie pravicové kecy, že vraj teraz máme šetriť, lebo sa nám darí - a ešte máme viac tým ľuďom brať. Naopak. Teraz, keď sa tejto krajine darí, je potrebné hľadať spôsoby - pochopiteľne pri zachovaní fiškálnej disciplíny, plnení medzinárodných záväzkov - teraz treba ľuďom dávať," povedal Fico.



Za "mimoriadne dôležité" označil to, že chce "za každú cenu" robiť akékoľvek rozhodnutia a kroky demokratickým spôsobom. Keď bol Smer-SD sám vo vláde a mal 83 poslancov, mohol prijať "všelijaké rozhodnutia", ktoré vidíme v okolitých krajinách. "Nie. Sociálna demokracia musí byť základom demokracie a preto, nech to bude čokoľvek z mojej strany v nasledujúcich rokoch, vždy to bude postavené na princípoch sociálnej demokracie."



Na margo samotnej slovenskej sociálnej demokracie Fico povedal, že sa netreba báť personálnych výmen. "Keď prestane fungovať bordel, je potrebné vymeniť dievčatá a nie postele," použil obrazný príklad. Avizoval, že Smer sa chystá vymeniť polovicu krajských predsedov a úplne zmeniť spôsob riadenia strany. Premiér chce, aby bol v strane silnejší manažérsky princíp a prístup.



"Zbytočne budeme nariekať, keď vidíme, že nám vznikajú aj na Slovensku rôzne novotvary, ktoré nás ohrozujú. Musíme sa tomu prispôsobiť. Musíme byť atraktívnejší, ľavicovejší, demokratickejší - musíme byť jednoducho lepší. Keď nebudeme lepší my, bude lepší niekto iný," varoval Fico.



Na záver prejavu požiadal o podporu ČSSD, nech sa jej novým predsedom stane ktokoľvek. "Keď ma nepodporíte vy - a vždy to robili predsedovia vašej strany - tak to neurobí nikto iný." V súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu musia sociálni demokrati v SR i ČR vymyslieť vlastné vnútropolitické témy, ktoré budú natoľko atraktívne, že budú úspešní, "pretože v Európe sa budú diať veľmi vážne veci".



"Postavme sa opäť na nohy... Som presvedčený, že máme na Slovensku na to, aby sme opäť ako sociálna demokracia zvíťazili, možno aj pod heslom, že 'keď do pekla, tak na veľkom bielom koni'. A ja som pripravený na takomto veľkom bielom koni do toho pekla skočiť," uzatvoril Fico.



Bývalá ministerka školstva Kateřina Valachová, poslankyňa za ČSSD, príhovor slovenského premiéra ocenila. "Bola by som rada, aby sa nám podarilo nájsť tiež Roberta Fica. Potrebujeme to ako soľ," povedala.