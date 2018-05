Skripaľovci boli otrávení maximálne 100 miligramami novičku

Na vyšetrovaní prípadu sa zúčastňuje približne 250 detektívov, ktorí okrem iného preskúmali vyše 5000 hodín záznamov z bezpečnostných kamier a vypočuli viac než 500 svedkov.

Londýn 4. mája (TASR) - Bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju otrávili maximálne 100 miligramami neurotoxickej bojovej látky novičok. Vyhlásil to v piatok generálny riaditeľ Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) Ahmet Üzümcü, ktorého cituje stanica Sky News.



Podľa neho množstvo použitého novičku naznačuje, že látka nebola vyrobená na výskumné účely, ale s cieľom použiť ju ako zbraň. Skripaľ (66) a jeho 33-ročná dcéra po otrave novičkom, ku ktorej došlo 4. marca v anglickom meste Salisbury, bojovali o život, neskôr sa ich stav stabilizoval.



Üzümcü pre denník The New York Times uviedol, že novičok mohol byť použitý vo forme kvapaliny alebo aerosólu.



"Na výskumné účely stačí päť až desať miligramov (novičku), ale v prípade Salisbury to vyzerá, že použili 50 až 100 miligramov. Látku neovplyvňujú poveternostné podmienky, preto ju mohli identifikovať aj po značnom časovom odstupe," uviedol šéf OPCW, podľa ktorého sú získané vzorky tohto jedu "vysokej rýdzosti".



Hoci Rusko vehementne odmieta spojitosť s útokom, incident výrazne naštrbil vzťahy medzi Moskvou a Západom. Ruský veľvyslanec v Londýne Alexander Jakovenko naznačil, že Skripaľovcov mohli v Salisbury otráviť britské služby neuroparalytickou látkou vyrábanou v neďalekom výskumnom komplexe Porton Down. Britské úrady tvrdia, že motív a prostriedky na zavraždenie tohto dvojitého špióna mohlo mať jedine Rusko.