Operáciu Sophia proti prevádzačom ľudí cez more zrejme predĺžia

Brusel 26. marca (TASR) - Európski diplomati predbežne súhlasili s predĺžením operácie Sophia, zameranej na boj proti prevádzačom ľudí cez Stredozemné more, o šesť mesiacov. Namiesto námorných hliadok budú v rámci misie nasadzované lietadlá a vrtuľníky, informoval server Politico.eu.



Rozhodnutie bolo prijaté v situácii, keď misii hrozilo ukončenie pre neochotu talianskej vlády pokračovať v prijímaní migrantov zachránených v Stredozemnom mori.



Predbežnú dohodu o predĺžení mandátu misie EUNAVFOR MED operácia SOPHIA dosiahli veľvyslanci členských krajín Únie na utorkovom zasadnutí Politického a bezpečnostného výboru EÚ v Bruseli.



Súčasný mandát misie má vypršať 31. marca a veľvyslanci podporili jeho predĺženie o ďalších šesť mesiacov. Ich rozhodnutie by mali definitívne odobriť všetky vlády členských krajín EÚ do stredy 11.00 h. Podľa diplomatov majú k tomuto kroku stále určité výhrady Taliansko a Maďarsko.



"Z operačných dôvodov bude dočasne, počas trvania predĺženého mandátu, pozastavené nasadzovanie námorných prostriedkov, zatiaľ čo sa posilní letecké hliadkovanie a podpora pobrežnej stráže líbyjského námorníctva," uvádza sa v texte, ktorý v utorok predbežne odobrili diplomati.



Voči doterajšiemu fungovaniu misie mala výhrady najmä vláda v Ríme. Tá požadovalo, aby migranti zachránení v rámci Operácie Sophia na mori neboli privážaní len do Talianska, ale aj do iných členských štátov EÚ. Taliansky pravicovo-populistický vicepremier Matteo Salvini opakovane hrozil ukončením celej operácie, v rámci ktorej boli od júna 2015 zachránené v Stredozemnom mori tisíce migrantov.



Napokon sa prijalo kompromisné riešenie, ktoré počíta s ukončením námorných hliadok, rozšírením leteckého monitorovania a zintenzívnením výcviku líbyjskej pobrežnej stráže. To by malo zaistiť fungovanie Sophie ešte aspoň na ďalší polrok.