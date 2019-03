Maďarsko: Opozícia na demonštrácii žiadala demokraciu a právny štát

Rečníci zhromaždenia, na ktoré mnohí prišli so straníckymi, národnými vlajkami, ale aj s vlajkami EÚ, vyzvali k národnej jednote, bez ktorej nebude možné zosadiť vládu premiéra Viktora Orbána.

Budapešť 15. marca (TASR) - Všetky maďarské parlamentné opozičné strany a niekoľko tisíc ich priaznivcov požadovali v piatok v Budapešti demokraciu a právny štát. Zhromaždenie na Ceste slobodnej tlače usporiadali organizátori v rámci osláv štátneho sviatku vypuknutia protihabsburskej revolúcie z rokov 1848-49.



Strany Jobbik, Maďarská socialistická strana (MSZP), ochranárska LMP, Demokratická koalícia a strana Momentum zverejnili pri tejto príležitosti vyhlásenie s 12 požiadavkami, medzi ktorými sú obnovenie demokracie a právneho štátu, nezávislé médiá a ukončenie štátneho financovania "vládnych propagandistických médií", nezávislú prokuratúru a súdy, trestné stíhanie korupcie vo verejnej sfére, slobodu vedy, vzdelávania a kultúry, kvalitné zdravotníctvo, ale aj zaviazanie sa Maďarska k základným hodnotám Európskej únie.



Rečníci zhromaždenia, na ktoré mnohí prišli so straníckymi, národnými vlajkami, ale aj s vlajkami EÚ, vyzvali k národnej jednote, bez ktorej nebude možné zosadiť vládu premiéra Viktora Orbána. Odmietli novelu zákonníka práce, ktorá rozšírila ročný rámec nadčasov a kritizovali vládu okrem iného aj za to, že sa nestará o budúcnosť mladých ľudí, ktorí preto odchádzajú do zahraničia.



Na podujatí tiež zaznelo, že síce v májových voľbách do Európskeho parlamentu ešte postaví každá opozičná strana vlastného kandidáta, avšak v jesenných regionálnych voľbách už proti kandidátom Fideszu budú nominovať jediného spoločného opozičného kandidáta.



Prejavy sprevádzal dav skandovaním hesiel: "Do basy!" či "Európu!". V okolitých uliciach boli pripravené policajné jednotky, k incidentom však nedošlo.



Provládne spravodajské servery v reakcii na opozičnú demonštráciu uviedli, že kým Orbánov prejav si vypočulo 20.000 ľudí, na spoločné podujatie opozičných strán prišlo niečo vyše tisíc, a dodali, že tento deň bol "ďalším dňom opozičného kolapsu".