Opozícia v Turecku napáda nezrovnalosti v zoznamoch voličov

Výrazné nezrovnalosti podľa Adigüzela badať v oblastiach, kde AKP prehrala v predošlých voľbách s malým rozdielom.

Istanbul 19. januára (TASR) - Turecká opozícia kritizuje zoznamy voličov zaregistrovaných do marcových komunálnych volieb, na ktorých podľa jej zistení figuruje napríklad 165-ročný prvovolič či asi tisícka voličov s bydliskom v rovnakom byte.



Poslanci tureckej opozície - Republikánskej ľudovej strany (CHP), prokurdskej Ľudovodemokratickej strany (HDP) a nacionalistickej Strany dobra (Iyi Parti - IP) agentúre Reuters povedali, že voči voličským zoznamom vzniesli už tisíce námietok. Podľa nich sú v zoznamoch tiež niektorí voliči zaregistrovaní v oblastiach, v ktorých už teraz nebývajú.



Očakáva sa, že výsledky komunálnych volieb, ktoré sa budú v Turecku konať 31. marca, budú tesné. Vládnuca Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP) prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, ktorá dominuje tureckej politickej scéne už od roku 2002, by v hlasovaní pre zlú ekonomickú situáciu mohla prísť o niektoré z veľkých miest vrátane metropoly Ankara, približuje Reuters.



Strany CHP a HDP uviedli, že nezrovnalosti spozorovali najmä v okresoch, v ktorých AKP v minulosti s malým rozdielom prehrala. Člen AKP Recep Özel v reakcii na tieto tvrdenia uviedol, že opozícia sa snaží vinu za takéto anomálie pripísať AKP, ktorá nimi však podľa jeho slov trpí najviac.



"Opozičné strany sa snažia vytvoriť dojem, že my toto organizujeme," uviedol Özel a dodal, že proti zoznamom vzniesla námietky i samotná AKP. "My sme tu najväčšími obeťami," povedal.



Poslanec CHP Onursal Adigüzel uviedol, že na zoznamoch objavili 6389 voličov starších ako 100 rokov, pričom jeho strana požiadala Najvyššiu volebnú radu (YSK), aby vec prešetrila. CHP zároveň tvrdí, že počty registrovaných voličov sa v niektorých okresoch výrazne zvýšili v porovnaní s júnovými prezidentskými voľbami. Najvýraznejší nárast podľa jeho slov zaznamenali v okrese Orta v provincii Čankiri, kde počet voličov od júnových volieb vzrástol až o 95 percent.



Výrazné nezrovnalosti podľa Adigüzela badať v oblastiach, kde AKP prehrala v predošlých voľbách s malým rozdielom. "Objavili sme 40 voličov s adresou v byte poslanca miestneho zastupiteľstva v (istanbulskej) štvrti Üsküdar," povedal Adigüzel odkazujúc tak na štvrť v ktorej AKP v minulosti tesne prehrala.



Prezident Erdogan minulý týždeň povedal, že takmer 1,5 milióna ľudí sa od júnových prezidentských volieb presunulo do iného okresu a dodal, že samotná AKP nedokázala v zoznamoch voličov dohľadať zhruba 500.000 svojich členov.