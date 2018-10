Maďarská opozícia sa pýtala na Orbánove cesty súkromným lietadlom

Poslanec Jobbiku György Szilágyi pripomenul Orbánovi, že štátni úradníci nesmú prijímať hodnotné dary, čo je v prípade ministerského predsedu ešte problematickejšie.

Budapešť 1. októbra (TASR) - Maďarské opozičné strany sa v pondelok v parlamente v rámci hodiny otázok pýtali premiéra Viktora Orbána, či je v poriadku, že na športové podujatia lieta súkromnými lietadlami podnikateľov. Podľa internetovej stránky komerčnej televíznej stanice ATV predseda vlády povedal, že 30 rokov cestoval na zápolenia maďarských športovcov takýmto spôsobom a rovnako bude cestovať aj naďalej.



Poslanec Jobbiku György Szilágyi pripomenul Orbánovi, že štátni úradníci nesmú prijímať hodnotné dary, čo je v prípade ministerského predsedu ešte problematickejšie. Podľa poslanca je takéto správanie "liahňou korupcie".



Na Szilágyiho slová reagoval Orbán poznámkou, že dôvodom "útoku" tohto poslanca je, že jeho rodina profitovala z herní, ktoré vláda zakázala.



Podpredseda parlamentnej frakcie Maďarskej socialistickej strany (MSZP) Tamás Harangozó v súvislosti s minulotýždňovým letom premiéra na zápas futbalového klubu Videoton FC v Sofii lietadlom majiteľa klubu a podnikateľa Istvána Garancsiho uviedol, že takýto let súkromným lietadlom z Budapešti do Sofie stojí 15.000 eur, a to iba smerom tam.



Premiér Harangozóovi odporučil, aby si opakoval pokrik "Maďarsko do toho, Maďari do toho!". Potom podľa neho pochopí, prečo predseda vlády chodí na takéto športové podujatia.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)