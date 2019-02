Opozícia vo Venezuele povolala kvôli humanitárnej pomoci dobrovoľníkov

Guaidó vo svojom výnose potvrdzuje povolenie na vstup humanitárnej pomoci do Venezuely a nariaďuje jednotkám venezuelských ozbrojených síl, aby konali v súlade s týmto jeho rozhodnutím.

Bogota 22. februára (TASR) - Venezuelský opozičný politik Juan Guaidó, ktorý sa koncom januára vyhlásil za prezidenta, zverejnil na sociálnej sieti Twitter svoj prvý prezidentský výnos povoľujúci dodávky humanitárnej pomoci, otvorenie hraníc a udržiavanie vzťahov s niektorými krajinami.



Guaidó vo svojom výnose potvrdzuje povolenie na vstup humanitárnej pomoci do Venezuely a nariaďuje jednotkám venezuelských ozbrojených síl, aby konali v súlade s týmto jeho rozhodnutím.



Výnosom tiež Guaidó nariadil "otvoriť hranice s bratskou Brazíliou". Potvrdil i pripravenosť Venezuely udržiavať diplomatické, konzulárne a iné vzťahy s karibskými ostrovmi Aruba, Curacao a Bonaire, ako aj s orgánmi Holandského kráľovstva.



Iniciatíva poskytnúť Venezuele humanitárnu pomoc v súvislosti s politickou a ekonomickou krízou v krajine vyostrila spor medzi odporcami a podporovateľmi venezuelského prezidenta Nicolása Madura.



Opozícia vyhlasuje, že má v úmysle podniknúť všetky možné opatrenia, aby do Venezuely dopravila pomoc z Kolumbie a Brazílie. Venezuelská vláda však trvá na tom, že pomoc môže byť poskytnutá len v súlade s medzinárodným právom a nemá preto v úmysle povoliť dodávku tovarov zhromaždených pri hraniciach s Brazíliou a Kolumbiou.



V súvislosti s tým Maduro vo štvrtok oznámil, že uzatvára pozemné hranice s Brazíliou. Nevylúčil, že rovnaké opatrenie bude prijaté aj na hraniciach s Kolumbiou. V stredu zasa venezuelské orgány avizovali uzavretie námorných a vzdušných hraníc s karibskými ostrovmi Aruba, Curacao a Bonaire, ktoré sú súčasťou Holandského kráľovstva.



Na ostrove Curacao totiž otvorili zberné stredisko humanitárnej pomoci. Ďalšie takéto centrum sa nachádza v brazílskom pohraničnom štáte Roraima. Hlavné centrum pomoci vzniklo v kolumbijskom pohraničnom meste Cúcuta, kde sa momentálne nachádza približne 200 ton potravín, liekov a hygienických potrieb darovaných najmä Spojenými štátmi.



Líder opozície Guaidó, ktorého za dočasného prezidenta Venezuely uznalo okolo 50 krajín, stanovil sobotu 23. februára ako termín na prepravu tejto humanitárnej pomoci. Nie je však jasné, ako sa dostane cez hranice strážené jednotkami, ktoré sú verné Madurovi.



Poslanci podporujúci Guaidóa vo štvrtok v kolóne autobusov a áut vyrazili z Caracasu smerom k pohraničnému mestu Cúcuta, aby sa pokúsili previezť humanitárnu pomoc. Samotný Guaidó je podľa agentúry DPA už pri hranici s Kolumbiou. Venezuelská polícia sa snažila kolónu autobusov zastaviť. Nebola však úspešná a autobusy pokračovali v jazde.



V dodávkach humanitárnej pomoci sa angažujú aj dobrovoľníci, ktorí sa prihlásili na výzvu opozície a sú ochotní prepravovať ju cez hranice vlastnými silami.



Venezuelský minister zahraničných vecí Jorge Arreaza v súvislosti s týmito iniciatívami v zahraničí vyzval Dominikánsku republiku, Portoriko a ďalšie ostrovné štáty v Karibiku, aby nedovolili zneužiť svoje územie na "plánovanie a organizovanie akcií ilegálneho a teroristického charakteru".



Spojenci Spojených štátov v Latinskej Amerike však podľa DPA stupňujú svoj tlak na Madurov režim. Prezidenti Kolumbie, Čile a Paraguaja by sa v piatok v kolumbijskom meste Cúcuta mali zúčastniť na benefičnom koncerte organizovanom britským miliardárom Richardom Bransonom, ktorého cieľom je získať finančné prostriedky na pomoc Venezuele.



Madurova vláda organizuje "protiakciu" - koncert, ktorého cieľom je odsúdiť "imperialistickú agresiu USA".



Obe strany konfliktu vo Venezuele súčasne vyzvali svojich priaznivcov, aby v sobotu opäť prišli na ďalšie demonštrácie.