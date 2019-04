Opozičná strana Indický národný kongres zverejnila svoj manifest

Prvým bodom 54-stranového programu je plán vytvoriť nové pracovné miesta. Manifest takisto sľubuje dotačný program pre najchudobnejšie rodiny a farmárov.

Naí Dillí 2. apríla (TASR) - Hlavná indická opozičná strana Indický národný kongres (INC) zverejnila v utorok svoj predvolebný politický manifest. Informovala o tom agentúra AP.



Predseda Indického národného kongresu Ráhul Gándhí, ktorý je vnukom bývalej premiérky Indiry Gándhíovej, počas svojho príhovoru obvinil vládnucu hinduistickú Indickú ľudovú stranu (BJP) z toho, že pracuje na tom, aby "rozdelila národ a rozširovala nenávisť".



To, kedy svoj program zverejní Indická ľudová strana, nie je známe.



Parlamentné voľby v Indii, ktorá je z hľadiska počtu obyvateľov najväčšou demokraciou na svete, by sa mali konať v siedmich etapách od apríla do mája.



Indická ľudová strana, v ktorej pôsobí aj súčasný indický premiér Naréndra Módí, verí, že sa jej podarí zopakovať volebný úspech z roku 2014. BJP dúfa, že dokáže znova zostaviť vládu, a to aj napriek tomu, že v decembri 2018 prehrala tri dôležité miestne voľby, v ktorých bol úspešný opozičný Indický národný kongres.