Opozičný blok MSZP-Dialóg vyzval na čo najskorší vstup do eurozóny

Blok navrhuje, aby Maďarsko už v roku 2020 vstúpilo do "predizby" menovej únie, výmenného mechanizmu ERM-2.

Budapešť 11. apríla (TASR) - Na čo najrýchlejší vstup Maďarska do eurozóny vyzvali vo štvrtok v Budapešti predstavitelia strán opozičného bloku Maďarská socialistická strana (MSZP) - Dialóg (Párbeszéd). Podľa agentúry MTI tieto strany vypísali verejnú súťaž na návrh maďarského eura.



Parlamentný poslanec strany Dialóg Bence Tordai na tlačovej konferencii pripomenul, že aj premiér Viktor Orbán už hovoril o tom, že sa očakáva ďalšia hospodárska kríza, ktorú by Maďarsko podľa bloku MSZP-Dialóg lepšie zvládlo, keby bolo súčasťou eurozóny.



Blok preto navrhuje, aby Maďarsko už v roku 2020 vstúpilo do "predizby" menovej únie, výmenného mechanizmu ERM-2.



Člen predsedníctva MSZP Balázs Bárány vyjadril názor, že euro by bolo zárukou toho, že Maďarsko aj v dlhodobom horizonte zostane členom európskeho spoločenstva.



K možnému dátumu prijatiu eura Orbán 10. januára povedal, že nevidí jasne perspektívu eurozóny. "V čase, keď sme sa zaviazali do nej vstúpiť, boli podmienky spoločnej meny ešte úplne iné. Maďarsko bude v otázke vstupu do eurozóny vyčkávať," dodal.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach