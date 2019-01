Fayulu napadne výsledky prezidentských volieb v Kongu

M. Fayulu tvrdí, že vo voľbách získal v skutočnosti 61 percent hlasov, pričom sa podľa svojich slov opiera o zistenia volebných pozorovateľov z konžskej katolíckej cirkvi.

Kinshasa 11. januára (TASR) - Opozičný kandidát v nedávnych prezidentských voľbách v Konžskej demokratickej republike (KDR) Martin Fayulu, ktorý už skôr spochybňoval výsledky tohto hlasovania, v piatok uviedol, že sa vo veci v sobotu ráno obráti na ústavný súd, aby dosiahol prepočítanie hlasov.



Fayulu tvrdí, že vo voľbách získal v skutočnosti 61 percent hlasov, pričom sa podľa svojich slov opiera o zistenia volebných pozorovateľov z konžskej katolíckej cirkvi. Nemenovaný zdroj z jeho opozičnej koalície podľa agentúry AP uviedol, že Félix Tshisekedi, ktorého volebná komisia vyhlásila za víťaza, získal podľa katolíckych pozorovateľov len 18 percent hlasov.



Konžská ústredná volebná komisia vo štvrtok oznámila, že opozičný kandidát Tshisekedi zvíťazil so ziskom 38 percent odovzdaných hlasov. Fayulu sa podľa jej vyhlásenia umiestnil ako druhý so ziskom 34 percent.



Obyvatelia približne 80-miliónovej KDR zostali po oznámení volebných výsledkov zväčša pokojní. Niektorí pozorovatelia sa však obávajú, že zmenu tejto situácie by mohlo vyvolať práve napadnutie výsledkov na súde.



Samotný Fayulu tvrdí, že Tshisekedi bol vyhlásený za víťaza na základe tajnej dohody so súčasným prezidentom Josephom Kabilom. Chce tiež zverejniť výsledky dovedna 40.000 pozorovateľov katolíckej cirkvi, ktorí zaznamenávali spočítavanie hlasov v každej hlasovacej miestnosti. Viacerí diplomati oboznámení s touto záležitosťou povedali, že z týchto údajov je jasné, že Fayulu voľby hladko vyhral.



Fayulu okrem toho v piatok davu svojich stúpencov, ktorý sa zhromaždil v metropole Kinshasa, povedal, že výsledky zverejní aj jeho opozičná koalícia. Dodal, že "víťazstvo ľudí" nesmie nik odcudziť.



Doterajší prezident Kabila vlani oznámil, že po takmer dvoch desaťročiach pri moci odstúpi. Voľby sa konali 30. decembra a výsledky mali zverejniť už 6. januára, ale ich oznámenie odložili. Volebná komisia pripísala pomalé sčítanie rozsiahlym logistickým problémom v krajine.



V KDR, bývalom Zaire, od získania nezávislosti od Belgicka v roku 1960 ešte nedošlo k pokojnému odovzdaniu moci. Krajina bola odvtedy dejiskom viacerých veľkých i menších ozbrojených konfliktov.



Kabila je prezidentom od roku 2001, pričom čelí obvineniam z korupcie a porušovania ľudských a občianskych práv.