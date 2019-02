Orbán avizoval otvorenie maďarského obchodného zastúpenia v Jeruzaleme

Orbán dodal, že pôvodne mali prísť premiéri V4 do Izraela spoločne, avšak po tom, čo svoju účasť pre spory s izraelskými činiteľmi odvolalo Poľsko, summit V4 s Izraelom zatiaľ odložili.

Jeruzalem/Budapešť 19. februára (TASR) - Maďarsko otvorí v Jeruzaleme obchodné zastúpenie, ktoré má poslúžiť ďalšiemu rozvoju maďarsko-izraelských vzťahov. Oznámil to predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v utorok v Jeruzaleme po schôdzke s izraelským ministerským predsedom Benjaminom Netanjahuom.



Podľa agentúry MTI Orbán v spoločnom vyhlásení oboch premiérov uviedol, že izraelského kolegu informoval o nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu a zdôraznil, že jedným z dôležitých cieľov týchto volieb bude potlačenie antisemitizmu v Európe.



"Budeme sa usilovať o to, aby sa po voľbách k moci v Európskej únii dostali vodcovia, ktorí nebudú financovaní mimovládnymi organizáciami zasahujúcimi do politických záležitostí a zastávajúcimi protiizraelské postoje," vyhlásil maďarský premiér.



Orbán dodal, že pôvodne mali prísť premiéri Vyšehradskej štvorky (V4) do Izraela spoločne, avšak po tom, čo svoju účasť pre spory s izraelskými činiteľmi odvolalo Poľsko, summit V4 s Izraelom zatiaľ odložili. Predseda maďarskej vlády podotkol, že vzťahy Maďarska s Poľskom sú priateľské, obe krajiny spolupracujú v rámci EÚ, a vyjadril nádej, že Poľsko a Izrael si priamo vyriešia vzniknutú situáciu.



Namiesto summitu sa uskutočnili len bilaterálne schôdzky Netanjahua s premiérmi Česka, Maďarska a Slovenska.



