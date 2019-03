Orbán: Bez kresťanskej kultúry nebude európska sloboda

Premiér dôrazne varoval pred vytvorením Spojených štátov európskych.

Budapešť 15. marca (TASR) - Dôležitosť ochrany kresťanskej kultúry vyzdvihol predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v piatok v Budapešti v slávnostnom prejave ústredných osláv štátneho sviatku vypuknutia protihabsburskej revolúcie z rokov 1848-49.



Poriadok na mieste prejavu v okolí záhrady Národného múzea zabezpečovala početná súkromná bezpečnostná služba; prítomných bolo však aj množstvo policajtov.



Orbán, ktorého prejav prerušoval mohutný potlesk davu niekoľkých tisícok jeho priaznivcov, európskym národom odkázal, že bez kresťanskej kultúry nebude slobodná Európa a že v "liberálnej európskej ríši" stratia slobodu všetci. Premiér dôrazne varoval pred vytvorením Spojených štátov európskych.



Maďarský premiér v prítomnosti predsedu poľskej vlády Mateusza Morawieckeho vyhlásil, že bez Poliakov by dnes nebolo slobodného Maďarska. Poľsko označil za najsilnejší štát strednej Európy, čo si podľa Orbána musí uvedomiť aj Európska únia, a dodal, že ak Brusel útočí na Poľsko, tak je to útok na celý tento región.



Morawiecki v prejave pripomenul, že Maďari a Poliaci stáli bok po boku v minulosti a teraz by spolu chceli bojovať za lepšiu budúcnosť. "Chceme Európu ľudí, a nie Európu elity," konštatoval poľský premiér v súvislosti s budúcnosťou Únie.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)