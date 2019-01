Orbán: Cieľom Maďarska je, aby v EP boli protimigračné sily vo väčšine

Podľa spravodajského servera Infostart.hu premiér pripomenul, že kabinet na svojej prvej tohtoročnej schôdzi hovoril najviac práve o voľbách do EP.

Budapešť 10. januára (TASR) - Cieľom Maďarska je, aby v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu (EP) sa dostali do všetkých európskych inštitúcií sily odmietajúce prisťahovalectvo. Povedal to vo štvrtok v Budapešti predseda maďarskej vlády Viktor Orbán na prvej tohtoročnej tlačovej konferencii vlády.



Podľa spravodajského servera Infostart.hu premiér pripomenul, že kabinet na svojej prvej tohtoročnej schôdzi hovoril najviac práve o voľbách do EP. "Prisťahovalectvo a migrácia je podľa väčšiny ľudí najdôležitejšou témou kampane týchto volieb," zdôraznil Orbán a dodal, že protimigračná väčšina by mala vzniknúť najskôr v EP, potom v Európskej komisii a napokon aj v Európskej rade.



Maďarský ministerský predseda podotkol, že jeho strana Fidesz v bloku spolu s menšou vládnou stranou Kresťanskodemokratická ľudová strana (KDNP) má ambíciu byť najúspešnejšou európskou parlamentnou stranou.



Premiér sa podľa spravodajského servera Portfolio.hu doteraz nikdy nezúčastnil tlačovej konferencie kabinetu.



Spravodajský server Index.hu pripomenul, že Orbán vyše desať rokov poskytoval rozhovory iba provládnym médiám. Na štvrtkovú tlačovú konferenciu úrad vlády s odvolaním sa na nedostatok miesta odmietol registráciu siedmim opozičným médiám.



